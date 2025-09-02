Santa Isabel suma 100 nuevos árboles en espacios públicos

Santa Isabel organiza colecta solidaria para María Teresa
La Comuna de Santa Isabel recibe donaciones de agua y productos de limpieza para asistir a los vecinos de María Teresa afectados por las intensas lluvias.
La Comuna avanza con un plan de reposición de arbolado que contempla varias etapas y busca mejorar el ambiente urbano.
La Comuna de Santa Isabel informó que ya se plantaron 100 ejemplares de fresno vellutina en distintos sectores del pueblo, en el marco del plan de reposición de arbolado público.
La iniciativa surgió a partir de reclamos de vecinos y de la necesidad de reforzar el arbolado en áreas específicas. El proyecto cuenta con la planificación técnica del ingeniero Cristian Trepat y el trabajo del personal comunal.
El programa fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y contempla una segunda etapa que se desarrollará durante septiembre, con nuevas plantaciones que seguirán fortaleciendo el entorno urbano.
La Orquesta de Tango del Guastavino, junto a coros, bailarines y talleres locales, se presentará este sábado en el Complejo Cultural Centenario.
Más de 80 representantes institucionales participaron en un encuentro regional impulsado por Pablo Giorgis y Gonzalo Goyechea para abordar la prevención y el acompañamiento de los consumos problemáticos.
La comuna inició la recolección diferenciada de residuos orgánicos en el Barrio Belgrano, con el objetivo de extender la experiencia a toda la localidad.
La Orquesta del Guastavino, el Taller Comunal, el coro local y artistas del Colón se presentarán en el Complejo Cultural Centenario el sábado 30 de agosto.
Vecinos, instituciones y la Comuna compartieron una jornada especial en la Plaza 9 de Julio con juegos, música y regalos para los más chicos.
El Presidente acusó una “operación de inteligencia ilegal” tras la filtración de audios de su hermana. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia Federal y busca frenar la difusión del material.
El gobernador inauguró en Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que reúne a más de mil empresas, 250 compradores internacionales y delegaciones de 30 países.
El gobernador aseguró que las obras hídricas ejecutadas en los últimos meses evitaron un escenario catastrófico tras las lluvias extraordinarias del fin de semana.
El establecimiento educativo volvió a ser desalojado este lunes tras una llamada intimidatoria. La fiscalía investiga la reiteración de amenazas.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.