Santa Isabel suma 100 nuevos árboles en espacios públicos

La Comuna de Santa Isabel informó que ya se plantaron 100 ejemplares de fresno vellutina en distintos sectores del pueblo, en el marco del plan de reposición de arbolado público.

La iniciativa surgió a partir de reclamos de vecinos y de la necesidad de reforzar el arbolado en áreas específicas. El proyecto cuenta con la planificación técnica del ingeniero Cristian Trepat y el trabajo del personal comunal.

El programa fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y contempla una segunda etapa que se desarrollará durante septiembre, con nuevas plantaciones que seguirán fortaleciendo el entorno urbano.