Santa Isabel organiza colecta solidaria para María Teresa

La Comuna de Santa Isabel recibe donaciones de agua y productos de limpieza para asistir a los vecinos de María Teresa afectados por las intensas lluvias.

Santa Isabel01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
md
IMAGEN ILUSTRATIVA

La Comuna de Santa Isabel convocó a una colecta solidaria para colaborar con los habitantes de María Teresa, localidad que atraviesa una difícil situación tras las abundantes lluvias registradas en los últimos días.

El llamado se centra en la recepción de productos de limpieza y agua potable, considerados esenciales para afrontar la emergencia hídrica.

Las donaciones podrán acercarse este lunes 1 y martes 2 de septiembre en la sede comunal de Santa Isabel, en el horario de 7 a 13.

Desde la institución destacaron la importancia de la ayuda comunitaria para acompañar a las familias afectadas y agradecieron la predisposición de los vecinos.

Te puede interesar
16

Noche de tango en Santa Isabel

LORENA ACOSTA
Santa Isabel28 de agosto de 2025

La Orquesta de Tango del Guastavino, junto a coros, bailarines y talleres locales, se presentará este sábado en el Complejo Cultural Centenario.

Lo más visto
Boletín de noticias