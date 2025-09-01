Santa Isabel organiza colecta solidaria para María Teresa

La Comuna de Santa Isabel convocó a una colecta solidaria para colaborar con los habitantes de María Teresa, localidad que atraviesa una difícil situación tras las abundantes lluvias registradas en los últimos días.

El llamado se centra en la recepción de productos de limpieza y agua potable, considerados esenciales para afrontar la emergencia hídrica.

Las donaciones podrán acercarse este lunes 1 y martes 2 de septiembre en la sede comunal de Santa Isabel, en el horario de 7 a 13.

Desde la institución destacaron la importancia de la ayuda comunitaria para acompañar a las familias afectadas y agradecieron la predisposición de los vecinos.