Santa Isabel organiza colecta solidaria para María Teresa

Noche de tango en Santa Isabel
La Orquesta de Tango del Guastavino, junto a coros, bailarines y talleres locales, se presentará este sábado en el Complejo Cultural Centenario.
La Comuna de Santa Isabel recibe donaciones de agua y productos de limpieza para asistir a los vecinos de María Teresa afectados por las intensas lluvias.
La Comuna de Santa Isabel convocó a una colecta solidaria para colaborar con los habitantes de María Teresa, localidad que atraviesa una difícil situación tras las abundantes lluvias registradas en los últimos días.
El llamado se centra en la recepción de productos de limpieza y agua potable, considerados esenciales para afrontar la emergencia hídrica.
Las donaciones podrán acercarse este lunes 1 y martes 2 de septiembre en la sede comunal de Santa Isabel, en el horario de 7 a 13.
Desde la institución destacaron la importancia de la ayuda comunitaria para acompañar a las familias afectadas y agradecieron la predisposición de los vecinos.
Más de 80 representantes institucionales participaron en un encuentro regional impulsado por Pablo Giorgis y Gonzalo Goyechea para abordar la prevención y el acompañamiento de los consumos problemáticos.
La comuna inició la recolección diferenciada de residuos orgánicos en el Barrio Belgrano, con el objetivo de extender la experiencia a toda la localidad.
La Orquesta del Guastavino, el Taller Comunal, el coro local y artistas del Colón se presentarán en el Complejo Cultural Centenario el sábado 30 de agosto.
Vecinos, instituciones y la Comuna compartieron una jornada especial en la Plaza 9 de Julio con juegos, música y regalos para los más chicos.
La Comuna y la empresa trabajaron en conjunto para instalar luminarias en todo el trayecto que une la Ruta 94 con la planta industrial, mejorando la seguridad vial.
La selección femenina Sub16 de la UDC arrancó con un triunfo y un empate en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, que se disputa en Neuquén.
Autoridades locales advirtieron a los conductores por la presencia de agua en la calzada, a la altura de la planta de silos de la Coop. Federada.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Las intensas lluvias obligaron a interrumpir la circulación en varios tramos de rutas nacionales y provinciales. Vialidad Nacional y la APSV dispusieron desvíos en diferentes puntos.