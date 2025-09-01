Unión del Centro finalizó cuarta en el Campeonato Argentino Sub16

Debut de la Unión del Centro en el Argentino Sub16
El seleccionado femenino cayó en semifinales ante Río Negro y luego frente a Noroeste en el duelo por el tercer puesto, cerrando una gran participación en Neuquén.
La Selección Sub16 femenina de la Federación Unión del Centro completó este fin de semana su participación en el Campeonato Argentino de Seleccionados Damas C, disputado en la ciudad de Neuquén.
El equipo del sur santafesino había alcanzado las semifinales tras un desempeño destacado en la fase de grupos, donde terminó invicto en la Zona A con un triunfo y dos empates. En su último encuentro de la etapa clasificatoria, igualaron 1 a 1 ante la Federación Chaqueña con gol de Sofía Mestre, resultado que les permitió asegurar el segundo puesto con cinco unidades, detrás de la Asociación Noroeste.
En la instancia decisiva, Unión del Centro enfrentó a la Federación Río Negro, líder invicta de la Zona B, y cayó por 1 a 0 en un partido muy disputado. Luego, en el cruce por el tercer y cuarto puesto, no pudieron ante la Asociación Noroeste y perdieron 2 a 0.
A pesar de los resultados finales, la campaña dejó un saldo positivo para el combinado regional, que se midió de igual a igual con rivales de gran nivel y logró ubicarse entre los cuatro mejores seleccionados del certamen nacional.
Tabla final de posiciones
1º Federación Misionera
2º Federación Río Negro
3º Asociación Noroeste
4º Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro
5º Federación Neuquina
6º Federación Sanluiseña
7º Federación Chaqueña
8º Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires
