Villa Cañás recibió a Teodelina en un encuentro de newcom

En Villa Cañás se realizó un encuentro recreativo de newcom que reunió al equipo de la Municipalidad local con un representativo de Teodelina. La jornada tuvo lugar en el Salón de Deportes y se desarrolló en un clima de camaradería, deporte y diversión.



Ambos conjuntos disputaron varios partidos amistosos en un ambiente distendido, reafirmando los valores de esta disciplina: inclusión, respeto y trabajo en equipo.



El newcom, modalidad adaptada del vóley pensada para adultos mayores, continúa creciendo en Villa Cañás y en la región. Este deporte se consolida como una herramienta que fomenta la actividad física, la integración social y el bienestar general.



Desde el Municipio destacaron la participación de todos los jugadores y expresaron su agradecimiento al equipo de la vecina ciudad de Teodelina por ser parte de la actividad.