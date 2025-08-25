Villa Cañás recibió a Teodelina en un encuentro de newcom

La Venadense Sub-15 obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
El Salón de Deportes fue escenario de una jornada recreativa entre equipos de ambas localidades, con partidos amistosos que fortalecieron integración y compañerismo.Deportes del Sur25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En Villa Cañás se realizó un encuentro recreativo de newcom que reunió al equipo de la Municipalidad local con un representativo de Teodelina. La jornada tuvo lugar en el Salón de Deportes y se desarrolló en un clima de camaradería, deporte y diversión.
Ambos conjuntos disputaron varios partidos amistosos en un ambiente distendido, reafirmando los valores de esta disciplina: inclusión, respeto y trabajo en equipo.
El newcom, modalidad adaptada del vóley pensada para adultos mayores, continúa creciendo en Villa Cañás y en la región. Este deporte se consolida como una herramienta que fomenta la actividad física, la integración social y el bienestar general.
Desde el Municipio destacaron la participación de todos los jugadores y expresaron su agradecimiento al equipo de la vecina ciudad de Teodelina por ser parte de la actividad.
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
El combinado juvenil venció 5-2 a la Liga Deportiva del Sur y jugará esta tarde la final ante la Liga Interprovincial.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
La 22ª fecha de la Primera A y la 5ª del Repechaje en la Primera B dejaron cambios en la tabla y definiciones cada vez más ajustadas.
Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).
En el inicio del torneo, “La Fiebre” venció a Sportsman con un triple agónico y el “Rojo” se quedó con el clásico ante Argentino.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.