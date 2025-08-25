Santa Isabel y María Teresa unidas contra los consumos problemáticos

Pablo Giorgis impulsa plan piloto de compostaje en Santa Isabel
La comuna inició la recolección diferenciada de residuos orgánicos en el Barrio Belgrano, con el objetivo de extender la experiencia a toda la localidad.
Más de 80 representantes institucionales participaron en un encuentro regional impulsado por Pablo Giorgis y Gonzalo Goyechea para abordar la prevención y el acompañamiento de los consumos problemáticos.Santa Isabel25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En el Complejo Cultural de Santa Isabel se desarrolló un conversatorio regional sobre consumos problemáticos que reunió a más de 80 representantes de instituciones locales y de la zona.
La jornada fue organizada de manera conjunta por la Comuna de Santa Isabel y la Comuna de María Teresa, con la coordinación de docentes de la Diplomatura en Abordajes de los Consumos Problemáticos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. También participaron referentes del Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto y Rosario, integrantes del Equipo Enlaces de María Teresa y profesionales del dispositivo local “Cerca Tuyo”.
“Este tipo de encuentros nos permiten trabajar en red, pensar estrategias conjuntas y acompañar a quienes atraviesan estas problemáticas. La comunidad necesita del compromiso de todos: Estado, instituciones y vecinos”, expresó Pablo Giorgis, presidente comunal de Santa Isabel.
Por su parte, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, señaló: “El abordaje de los consumos problemáticos no puede quedar aislado en un solo sector, requiere un esfuerzo integral y sostenido”.
El encuentro fue valorado como un paso clave para fortalecer las políticas públicas de salud mental y prevención, reafirmando el compromiso de ambas comunas con el bienestar de sus comunidades.
