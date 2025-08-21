Santa Isabel se prepara para una gran Noche de Tango

La Comuna de Santa Isabel anunció la realización de la Noche de Tango, un evento cultural que reunirá a destacados artistas y propuestas locales en el Complejo Cultural Centenario, el próximo sábado 30 de agosto a las 21 horas.

La velada contará con la participación de la Orquesta de Tango del Guastavino, integrada por 22 músicos, además de la actuación del Taller Comunal de Tango y el Coro Voces de Mi Pueblo, que forman parte de las actividades culturales de la localidad.



Como atractivo especial, también se presentará una pareja de bailarines del Teatro Colón, lo que dará un marco de jerarquía al encuentro.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del número 3462 312855. Desde la organización destacaron que la propuesta busca poner en valor la tradición del 2x4, brindar un espacio de encuentro para la comunidad y seguir fortaleciendo la agenda cultural de Santa Isabel.