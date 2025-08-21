Santa Isabel se prepara para una gran Noche de Tango

Santa Isabel celebró el Día del Niño con gran participación comunitaria
Vecinos, instituciones y la Comuna compartieron una jornada especial en la Plaza 9 de Julio con juegos, música y regalos para los más chicos.
La Orquesta del Guastavino, el Taller Comunal, el coro local y artistas del Colón se presentarán en el Complejo Cultural Centenario el sábado 30 de agosto.Santa Isabel21 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Santa Isabel anunció la realización de la Noche de Tango, un evento cultural que reunirá a destacados artistas y propuestas locales en el Complejo Cultural Centenario, el próximo sábado 30 de agosto a las 21 horas.
La velada contará con la participación de la Orquesta de Tango del Guastavino, integrada por 22 músicos, además de la actuación del Taller Comunal de Tango y el Coro Voces de Mi Pueblo, que forman parte de las actividades culturales de la localidad.
Como atractivo especial, también se presentará una pareja de bailarines del Teatro Colón, lo que dará un marco de jerarquía al encuentro.
Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del número 3462 312855. Desde la organización destacaron que la propuesta busca poner en valor la tradición del 2x4, brindar un espacio de encuentro para la comunidad y seguir fortaleciendo la agenda cultural de Santa Isabel.
Vecinos, instituciones y la Comuna compartieron una jornada especial en la Plaza 9 de Julio con juegos, música y regalos para los más chicos.
La Comuna y la empresa trabajaron en conjunto para instalar luminarias en todo el trayecto que une la Ruta 94 con la planta industrial, mejorando la seguridad vial.
Este viernes habrá juegos, música y actividades gratuitas para toda la familia en la plaza central, bajo el lema “Las infancias tienen la posta”.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.
Vecinos de Villa Cañás fueron recibidos por el intendente Norberto Gizzi tras destacarse en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento. Dos de ellos competirán en la instancia nacional en Salta.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
El ministro de Economía de Santa Fe advirtió que los fondos de la obra social provincial son exclusivos para la salud de los afiliados y cuestionó la pretensión de Amsafe de participar en su administración.
Diez detenidos y secuestro de drogas y armas tras 14 operativos en Venado Tuerto, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel.