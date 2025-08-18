Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $1 millón en intereses

El mercado de plazos fijos en Argentina experimentó un fuerte cambio en los últimos dos meses, con una suba promedio de casi 10 puntos porcentuales en las tasas nominales anuales (TNA) desde el 1° de junio. La decisión del Banco Central de encarecer el crédito y absorber pesos se trasladó a los depósitos minoristas, generando un escenario de rendimientos dispares entre entidades.

Un relevamiento de bancos públicos, privados y compañías financieras muestra que el capital requerido para obtener $1.000.000 de intereses varía significativamente según la TNA vigente. En el caso del Banco Hipotecario, alcanza con unos $25 millones de inversión, mientras que en Banco Masventas se necesitan casi $49 millones.

La dispersión responde a distintas estrategias de fondeo: mientras bancos grandes ajustan con cautela para no encarecer su financiamiento, entidades medianas y chicas aplicaron incrementos agresivos para captar liquidez.

En comparación con la inflación, los rendimientos superan el índice de precios mensual del 1,9 % registrado en julio. El promedio de tasa efectiva mensual (TEM) ronda el 3,2 %, con picos de hasta 4 % en entidades como Hipotecario, Meridian y VOII.

El contraste con junio es evidente: entonces la TNA promedio era de 31,28 %, frente al 40,95 % actual. Algunas entidades ajustaron más de 16 puntos, mientras que Banco Masventas incluso redujo su tasa de 35,5 % a 25 %.

La suba refleja tanto el impacto del ajuste monetario oficial como la necesidad de los bancos de competir por depósitos en un contexto de mayor presión inflacionaria y cambiaria.