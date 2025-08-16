Santa Isabel celebró el Día del Niño con gran participación comunitaria

Santa Isabel completó la iluminación del camino a Hathor
La Comuna y la empresa trabajaron en conjunto para instalar luminarias en todo el trayecto que une la Ruta 94 con la planta industrial, mejorando la seguridad vial.
Santa Isabel16 de agosto de 2025

La localidad de Santa Isabel vivió un emotivo festejo por el Día del Niño en la Plaza 9 de Julio, donde familias, vecinos e instituciones se reunieron para homenajear a las infancias con juegos, música, sorpresas y regalos.
La localidad de Santa Isabel vivió un emotivo festejo por el Día del Niño en la Plaza 9 de Julio, donde familias, vecinos e instituciones se reunieron para homenajear a las infancias con juegos, música, sorpresas y regalos.
El encuentro fue organizado por la Comuna de Santa Isabel y contó con la colaboración de numerosas instituciones locales: Bomberos Voluntarios, Iglesia Santa Isabel de Portugal, Centro de Día SI, Centro Cristiano Gracia de Dios, Club de los Abuelos, Bilbio Asociación Cultural Sarmiento, Jardín de Infantes N° 42, SAMCO Miguel Rueda, Centro de Día Comunal, Hathor, La Marrupeña Escuela, entre otras.
El presidente comunal, Pablo Giorgis, expresó durante la celebración: “Cuando trabajamos juntos logramos cosas maravillosas, y ver la sonrisa de nuestros niños es la mayor recompensa. Ellos son el presente y el futuro de nuestro pueblo”.
El evento volvió a poner en valor la importancia del esfuerzo compartido y la unión comunitaria para fortalecer los lazos sociales y generar espacios de encuentro para todas las generaciones.
Este viernes habrá juegos, música y actividades gratuitas para toda la familia en la plaza central, bajo el lema “Las infancias tienen la posta”.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.
Una acción coordinada entre el Estado local y el sector privado mejora la seguridad del acceso a la planta de Hathor en Santa Isabel.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.