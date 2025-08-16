Santa Isabel celebró el Día del Niño con gran participación comunitaria

Vecinos, instituciones y la Comuna compartieron una jornada especial en la Plaza 9 de Julio con juegos, música y regalos para los más chicos.

Santa Isabel16 de agosto de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
WhatsApp Image 2025-08-16 at 10.56.17 AM

La localidad de Santa Isabel vivió un emotivo festejo por el Día del Niño en la Plaza 9 de Julio, donde familias, vecinos e instituciones se reunieron para homenajear a las infancias con juegos, música, sorpresas y regalos.

El encuentro fue organizado por la Comuna de Santa Isabel y contó con la colaboración de numerosas instituciones locales: Bomberos Voluntarios, Iglesia Santa Isabel de Portugal, Centro de Día SI, Centro Cristiano Gracia de Dios, Club de los Abuelos, Bilbio Asociación Cultural Sarmiento, Jardín de Infantes N° 42, SAMCO Miguel Rueda, Centro de Día Comunal, Hathor, La Marrupeña Escuela, entre otras.

El presidente comunal, Pablo Giorgis, expresó durante la celebración: “Cuando trabajamos juntos logramos cosas maravillosas, y ver la sonrisa de nuestros niños es la mayor recompensa. Ellos son el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

El evento volvió a poner en valor la importancia del esfuerzo compartido y la unión comunitaria para fortalecer los lazos sociales y generar espacios de encuentro para todas las generaciones.

Te puede interesar
Lo más visto
DRNL3VJTWRF4JKAYSY3AI33JKQ

Argentina logra frenar entrega de acciones de YPF en Nueva York

SOFIA ZANOTTI
Economía15 de agosto de 2025

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.

Boletín de noticias