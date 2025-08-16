Santa Isabel celebró el Día del Niño con gran participación comunitaria

La localidad de Santa Isabel vivió un emotivo festejo por el Día del Niño en la Plaza 9 de Julio, donde familias, vecinos e instituciones se reunieron para homenajear a las infancias con juegos, música, sorpresas y regalos.

El encuentro fue organizado por la Comuna de Santa Isabel y contó con la colaboración de numerosas instituciones locales: Bomberos Voluntarios, Iglesia Santa Isabel de Portugal, Centro de Día SI, Centro Cristiano Gracia de Dios, Club de los Abuelos, Bilbio Asociación Cultural Sarmiento, Jardín de Infantes N° 42, SAMCO Miguel Rueda, Centro de Día Comunal, Hathor, La Marrupeña Escuela, entre otras.

El presidente comunal, Pablo Giorgis, expresó durante la celebración: “Cuando trabajamos juntos logramos cosas maravillosas, y ver la sonrisa de nuestros niños es la mayor recompensa. Ellos son el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

El evento volvió a poner en valor la importancia del esfuerzo compartido y la unión comunitaria para fortalecer los lazos sociales y generar espacios de encuentro para todas las generaciones.