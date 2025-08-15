Argentina logra frenar entrega de acciones de YPF en Nueva York

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina no deberá entregar las acciones que posee en YPF ni otros activos como garantía mientras avanza la apelación por el juicio derivado de la expropiación de la petrolera en 2012.

El fallo, dictado este viernes, suspende la orden emitida por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio y permite que los títulos permanezcan en la Caja de Valores durante el proceso. La decisión también habilita la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en apoyo a la postura argentina.

El litigio se originó por la nacionalización de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que derivó en una condena contra el Estado por unos USD 18.000 millones a favor de Burford Capital, firma que adquirió los derechos de la demanda. El país había solicitado un “stay” para frenar la entrega de las acciones mientras se define la apelación de fondo.

El cronograma judicial prevé que el 25 de septiembre se presenten los argumentos escritos y que la primera audiencia de apelación se realice la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas. La resolución final de la Cámara podría conocerse a comienzos de 2026.

Entre los fundamentos para evitar la entrega de los títulos, la defensa argentina alegó que se violaría la inmunidad soberana, que las acciones están depositadas en territorio nacional y que su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que impide el riesgo de “disipación” de activos.

En paralelo, Burford impulsa un planteo de “alter ego” para intentar demostrar que YPF y el Estado son la misma entidad, lo que le permitiría reclamar activos adicionales, incluidos depósitos de oro en el exterior. También solicitó acceder a comunicaciones de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, requerimiento que fue aceptado por Preska.