Santa Isabel completó la iluminación del camino a Hathor

La Comuna de Santa Isabel finalizó la instalación de luminarias en el camino que conecta la Ruta Provincial 94 con la planta industrial de la empresa Hathor. La obra fue coordinada por el Área de Desarrollo Productivo, a cargo de Sergio Pellegrini, junto con Obras Públicas, liderada por Damián Zilli, y Maestranza, bajo la responsabilidad de Mauricio Rivarola.

El proyecto surgió a partir de reuniones con representantes de la firma —Micaela Gutiérrez, Gustavo Dulcich y Leo Matiacich— en las que se acordó un aporte conjunto de recursos humanos y materiales. El objetivo fue brindar mayor seguridad a trabajadores y vecinos que utilizan este tramo diariamente, especialmente en horarios nocturnos.

“El desarrollo de Santa Isabel también se construye en equipo, uniendo lo mejor del sector público y privado para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló el presidente comunal, Pablo Giorgis.

La iniciativa forma parte de las acciones de la gestión local para fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento productivo de la localidad.