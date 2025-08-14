Santa Isabel celebra el Día de las Infancias en la plaza 9 de Julio

Santa Isabel se prepara para vivir una jornada especial por el Día de las Infancias este viernes 15 de agosto. Desde las 14 horas, la plaza 9 de Julio se convertirá en un gran espacio de recreación con múltiples actividades para niños, niñas y familias.

El festejo contará con inflables, juegos distribuidos en diferentes postas, golosinas y chocolate caliente para todos los presentes. La música en vivo aportará un clima festivo, reforzando el espíritu de encuentro y celebración.

Organizado con la participación de distintas instituciones locales, el evento se desarrollará bajo el lema “Las infancias tienen la posta”, con el objetivo de promover los derechos de niños y niñas, incentivar su participación comunitaria y destacar el valor del juego en su desarrollo integral.

La propuesta, libre y gratuita, está abierta a toda la comunidad de Santa Isabel y localidades vecinas, invitando a compartir una tarde diferente en familia.