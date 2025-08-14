Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
Santa Isabel celebra el Día de las Infancias en la plaza 9 de Julio
Este viernes habrá juegos, música y actividades gratuitas para toda la familia en la plaza central, bajo el lema “Las infancias tienen la posta”.Santa IsabelHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Santa Isabel se prepara para vivir una jornada especial por el Día de las Infancias este viernes 15 de agosto. Desde las 14 horas, la plaza 9 de Julio se convertirá en un gran espacio de recreación con múltiples actividades para niños, niñas y familias.
El festejo contará con inflables, juegos distribuidos en diferentes postas, golosinas y chocolate caliente para todos los presentes. La música en vivo aportará un clima festivo, reforzando el espíritu de encuentro y celebración.
Organizado con la participación de distintas instituciones locales, el evento se desarrollará bajo el lema “Las infancias tienen la posta”, con el objetivo de promover los derechos de niños y niñas, incentivar su participación comunitaria y destacar el valor del juego en su desarrollo integral.
La propuesta, libre y gratuita, está abierta a toda la comunidad de Santa Isabel y localidades vecinas, invitando a compartir una tarde diferente en familia.
Santa Isabel refuerza controles y retira escapes libres
La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
Vacunación antirrábica gratuita este martes en la Glorieta
La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.
Iluminan el acceso a Hathor: avanza la obra conjunta entre la Comuna y la empresa
Una acción coordinada entre el Estado local y el sector privado mejora la seguridad del acceso a la planta de Hathor en Santa Isabel.
Avanza el recambio de paños de hormigón en Santa Isabel
La comuna ejecuta un plan estratégico de mejora urbana, renovando sectores dañados de calzadas para garantizar seguridad y mejor transitabilidad.
Santa Isabel avanza con su primer Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial
Con amplia participación ciudadana e institucional, la comuna dio inicio a un proceso clave para planificar el desarrollo urbano y ambiental de la localidad.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
Recambio y reposición de árboles en Villa Cañás
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
Primera imagen de Claudio Contardi detenido tras la condena
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
Inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó 36,6% interanual
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
Villa Cañás celebrará el Día de la Pachamam
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.