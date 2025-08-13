Santa Isabel organiza conversatorio sobre consumos problemáticos

La Comuna de Santa Isabel, junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevará adelante un conversatorio sobre consumos problemáticos el sábado 23 de agosto a las 10 horas en el Complejo Cultural Centenario.



La actividad contará con la presencia de docentes de la Diplomatura en Abordajes de los Consumos Problemáticos de la UNR, representantes del Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto y Rosario, el Equipo Enlaces de María Teresa y el dispositivo local Cerca Tuyo.

El presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, y su par de María Teresa, Gonzalo Goyechea, destacaron la importancia de generar espacios de reflexión y trabajo articulado. “Este tipo de espacios permiten pensar, reflexionar y actuar en conjunto frente a una problemática que requiere la mirada y el compromiso de todos”, señaló Giorgis.

La participación será gratuita y se entregarán certificados. La inscripción previa se realiza enviando un correo a [email protected].