Santa Isabel organiza conversatorio sobre consumos problemáticos

Santa Isabel refuerza controles y retira escapes libres
La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.Santa IsabelAyerSOFIA ZANOTTI
La Comuna de Santa Isabel, junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevará adelante un conversatorio sobre consumos problemáticos el sábado 23 de agosto a las 10 horas en el Complejo Cultural Centenario.
La actividad contará con la presencia de docentes de la Diplomatura en Abordajes de los Consumos Problemáticos de la UNR, representantes del Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto y Rosario, el Equipo Enlaces de María Teresa y el dispositivo local Cerca Tuyo.
El presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, y su par de María Teresa, Gonzalo Goyechea, destacaron la importancia de generar espacios de reflexión y trabajo articulado. “Este tipo de espacios permiten pensar, reflexionar y actuar en conjunto frente a una problemática que requiere la mirada y el compromiso de todos”, señaló Giorgis.
La participación será gratuita y se entregarán certificados. La inscripción previa se realiza enviando un correo a [email protected].
La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.
Una acción coordinada entre el Estado local y el sector privado mejora la seguridad del acceso a la planta de Hathor en Santa Isabel.
La comuna ejecuta un plan estratégico de mejora urbana, renovando sectores dañados de calzadas para garantizar seguridad y mejor transitabilidad.
Con amplia participación ciudadana e institucional, la comuna dio inicio a un proceso clave para planificar el desarrollo urbano y ambiental de la localidad.
Con juegos, música, y una bicicleteada para todas las edades, la Comuna de Santa Isabel despidió las vacaciones con una jornada llena de alegría y participación en la Senda de la Salud.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La estrategia bloquea una proteína clave del tumor, aumentando la efectividad de la quimio y la radioterapia en modelos preclínicos.
La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanza la investigación judicial. Se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas en todo el país.
Do Hyeong Kwon admitió su responsabilidad en el colapso de USD 40.000 millones que afectó a inversionistas de todo el mundo.
Vecinos de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas y un paseo en bicicleta, en una tarde que reunió deporte, música y personajes infantiles.