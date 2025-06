La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó categóricamente el decreto 430/2025, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó el día no laborable del 27 de junio, correspondiente al Día del Trabajador Estatal. La organización sindical, que encabeza Rodolfo Aguiar, denunció que la medida es “inconstitucional” y convocó a los empleados públicos a tomarse igual la jornada.

“Este decreto es ilegítimo. No vamos a cumplirlo porque no estamos obligados a acatar normas que contradicen la Constitución”, expresó Aguiar en un comunicado. En este sentido, ATE remarcó que el asueto fue establecido por la Ley 26.876, sancionada por el Congreso Nacional en 2013, y que su derogación no puede realizarse vía Decreto de Necesidad y Urgencia.

El dirigente acusó al Gobierno de actuar por “odio a los trabajadores estatales” y anticipó que este mismo jueves presentarán un recurso de amparo. Además, ATE brindará cobertura legal a todos los empleados que decidan no asistir a sus lugares de trabajo este viernes.

Aguiar también convocó a una conferencia de prensa para el viernes al mediodía en la Secretaría de Trabajo, donde se profundizará la posición del gremio. Asimismo, no descartó una medida de acción directa: “Podríamos realizar un paro el próximo viernes”, advirtió.

Desde el sindicato señalaron que el DNU solo aplica a la Administración Pública Nacional y no afecta a los trabajadores de provincias ni municipios. Por eso, instaron a gobernadores e intendentes a ratificar el asueto en sus respectivas jurisdicciones.

El Día del Trabajador Estatal fue instituido por la OIT en conmemoración a la lucha por la negociación colectiva en el sector público, y se celebra en varios países de América Latina.