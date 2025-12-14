El presidente Javier Milei condenó públicamente el atentado terrorista perpetrado contra la comunidad judía en Australia, que dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas. El ataque ocurrió durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi Beach, en la ciudad de Sídney.

A través de sus redes sociales, el mandatario argentino se refirió al hecho ocurrido en el inicio de una de las festividades más importantes del calendario judío. “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos”, expresó Milei, al tiempo que destacó el simbolismo de la fecha y el mensaje de esperanza que representa.

En su publicación, el Presidente señaló que Janucá “nos recuerda que la luz vence a la oscuridad” y agregó una cita religiosa para reforzar su mensaje de aliento frente a la violencia sufrida por la comunidad judía.

Según informaron las autoridades de Nueva Gales del Sur, uno de los atacantes murió durante el operativo policial, mientras que el segundo fue detenido y permanece en estado crítico. El ataque generó una fuerte conmoción a nivel internacional y múltiples expresiones de repudio.

Además, Milei compartió un mensaje del diputado Waldo Wolff, en el que se cuestiona a quienes “justifican o apañan el terrorismo” y se manifiesta solidaridad con las familias de las víctimas.