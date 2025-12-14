Milei repudió el atentado terrorista contra la comunidad judía
El Presidente calificó el ataque como un “horror” y expresó su apoyo a las víctimas tras el atentado ocurrido en Australia durante la festividad de Janucá.
La decisión dependerá de su agenda de diciembre. En caso de participar, insistirá con la apertura al libre comercio y reformas dentro del bloque regional.
A una semana de la Cumbre del Mercosur que se desarrollará el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei evalúa asistir al encuentro regional, aunque su participación aún no está confirmada y dependerá de la agenda oficial prevista para los próximos días.
Desde el entorno presidencial señalaron que la posibilidad está sobre la mesa y que, en caso de viajar, el mandatario volverá a plantear la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura comercial del bloque. En ese marco, insistiría en revisar las reglas internas que hoy limitan a los países miembros a negociar acuerdos de libre comercio de manera individual.
La cumbre estará encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Milei mantiene una relación distante. Aun así, fuentes oficiales indicaron que el encuentro figura en la agenda presidencial, aunque la confirmación definitiva se conocerá en los días previos.
En Casa Rosada sostienen que el Mercosur “requiere cambios” y que el esquema actual restringe el potencial exportador de los países que lo integran. Según indicaron fuentes con acceso directo al despacho presidencial, la postura del Gobierno argentino apunta a otorgar mayor autonomía comercial a cada miembro del bloque.
No es la primera vez que Milei impulsa esta idea. En junio pasado, durante la Cumbre de Líderes, propuso modificar la normativa que impide negociar acuerdos sin el aval conjunto de los socios. En aquella oportunidad, sostuvo que el Mercosur debía dejar atrás un modelo cerrado y avanzar hacia un esquema más flexible y competitivo.
Otro de los puntos centrales será el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, una negociación que lleva más de dos décadas. Tanto Milei como Lula Da Silva coinciden en la necesidad de avanzar en ese entendimiento, que incluiría la eliminación de aranceles y la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques.
En el Gobierno argentino ven con expectativa la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de fin de año, aunque reconocen que aún existen resistencias en algunos países europeos. Además, el acercamiento de Lula al expresidente estadounidense Donald Trump fue bien recibido por la administración libertaria, que ya proyecta una nueva visita de Milei a Estados Unidos para recomponer vínculos diplomáticos.
El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno de Javier Milei garantiza libertad plena para preguntar y remarcó la importancia de la verdad en el periodismo y la política.
La Casa Rosada centralizó la negociación política y jurídica para avanzar con la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos durante las sesiones extraordinarias.
Un joven de 21 años fue detenido en pleno centro cuando intentaba sustraer una motocicleta. Las cámaras de seguridad confirmaron la maniobra.
El Presidente rubricó la iniciativa apenas regresó de Oslo. El texto será enviado este jueves al Senado para su tratamiento.
La Casa Rosada decidió postergar la publicación del proyecto de modernización laboral, aun cuando su contenido ya está definido. La espera responde a ajustes finales y al regreso del presidente Javier Milei.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
Las autoridades lograron incautaciones millonarias y redujeron un 98% la apertura de nuevos campamentos ilegales en territorio indígena Yanomami.
ANMAT y SENASA aconsejan no consumir un lote específico de queso Cremón doble crema por riesgo microbiológico, aun cuando esté vencido o congelado.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
El hecho ocurrió en un operativo de Tránsito en Villa Cañás. La Fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y la intervención policial.