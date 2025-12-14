A una semana de la Cumbre del Mercosur que se desarrollará el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei evalúa asistir al encuentro regional, aunque su participación aún no está confirmada y dependerá de la agenda oficial prevista para los próximos días.

Desde el entorno presidencial señalaron que la posibilidad está sobre la mesa y que, en caso de viajar, el mandatario volverá a plantear la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura comercial del bloque. En ese marco, insistiría en revisar las reglas internas que hoy limitan a los países miembros a negociar acuerdos de libre comercio de manera individual.

La cumbre estará encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Milei mantiene una relación distante. Aun así, fuentes oficiales indicaron que el encuentro figura en la agenda presidencial, aunque la confirmación definitiva se conocerá en los días previos.

En Casa Rosada sostienen que el Mercosur “requiere cambios” y que el esquema actual restringe el potencial exportador de los países que lo integran. Según indicaron fuentes con acceso directo al despacho presidencial, la postura del Gobierno argentino apunta a otorgar mayor autonomía comercial a cada miembro del bloque.

No es la primera vez que Milei impulsa esta idea. En junio pasado, durante la Cumbre de Líderes, propuso modificar la normativa que impide negociar acuerdos sin el aval conjunto de los socios. En aquella oportunidad, sostuvo que el Mercosur debía dejar atrás un modelo cerrado y avanzar hacia un esquema más flexible y competitivo.

Otro de los puntos centrales será el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, una negociación que lleva más de dos décadas. Tanto Milei como Lula Da Silva coinciden en la necesidad de avanzar en ese entendimiento, que incluiría la eliminación de aranceles y la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques.

En el Gobierno argentino ven con expectativa la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de fin de año, aunque reconocen que aún existen resistencias en algunos países europeos. Además, el acercamiento de Lula al expresidente estadounidense Donald Trump fue bien recibido por la administración libertaria, que ya proyecta una nueva visita de Milei a Estados Unidos para recomponer vínculos diplomáticos.