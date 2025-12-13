Un accidente de tránsito se registró en la medianoche del sábado sobre la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre General Villegas y Piedritas, a unos seis kilómetros de la estancia La Ema. El hecho involucró a dos camiones que circulaban en sentidos opuestos y, afortunadamente, no dejó personas con lesiones de gravedad.



Según la información recabada, uno de los vehículos era un camión con acoplado cargado con soja, conducido por una mujer oriunda de General Pico, La Pampa, que se desplazaba en sentido Villegas–Piedritas. En dirección contraria circulaba otro camión, únicamente con chasis, conducido por un hombre domiciliado en una localidad del distrito.



De acuerdo al testimonio de testigos, el camión que circulaba sin carga habría invadido el carril contrario, lo que obligó a la conductora del transporte cargado a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal. Si bien logró esquivar el chasis, el acoplado terminó impactando contra el otro rodado, provocando el vuelco completo del camión cargado y el despiste del segundo. Ambos vehículos quedaron detenidos en la banquina, con gran parte de la carga de soja esparcida sobre el asfalto.



Otro aspecto que llamó la atención fue el estado del conductor del camión sin acoplado, quien, según fuentes confiables, se encontraba fuera de sí y presuntamente bajo los efectos del alcohol. El hombre habría intentado agredir a varias personas en el lugar, por lo que debió ser reducido por personal policial y trasladado al hospital atado a una camilla rígida para su atención médica.

Pese a la magnitud del siniestro, ambos choferes presentaron solo golpes y fueron derivados al nosocomio local de manera preventiva. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Piedritas y de General Villegas, quienes realizaron tareas de limpieza retirando los granos de soja derramados. También intervinieron personal del SAME y efectivos de Seguridad Vial, que ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes.

Las causas del accidente son materia de investigación.