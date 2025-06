El Gobierno nacional oficializó este lunes 23 de junio la recompra de deuda del Banco Central (BCRA) por parte del Tesoro Nacional, utilizando excedentes en pesos provenientes de la última licitación del 13 de junio. La medida se formalizó mediante la Resolución Conjunta 27/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Según se informó, la operación implicó la adquisición de bonos AL30 por un Valor Nominal Original (VNO) de US$ 478,5 millones, y GD30 por US$ 986,2 millones. En ambos casos, se utilizó un excedente total equivalente a US$ 1.486 millones.

El precio de compra fue de $80.080 por cada VNO US$ 100 en el caso del AL30, y de $82.320 para los GD30. En términos monetarios, las compras representaron un desembolso de $383.232 millones y $811.912 millones respectivamente.

Ambos títulos amortizan un 8% del capital y devengan intereses con un cupón del 0,33%, cuyo vencimiento operaba el próximo 9 de julio. Al ejecutar esta recompra, el Tesoro reduce vencimientos inmediatos por US$ 122 millones y disminuye sus obligaciones totales para ese día en unos US$ 4.200 millones, aliviando así uno de los compromisos más relevantes del segundo semestre.

De acuerdo a estimaciones de la consultora PPI, la recompra representa entre el 3,5% y el 7% del total en circulación de estos instrumentos, lo que genera un impacto positivo en la sostenibilidad de la deuda y podría mejorar la percepción de los inversores internacionales.