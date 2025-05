Tras varios meses sin cruzarse, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez se reencontrarán hoy en Milán. El futbolista y la empresaria se verán cara a cara en una audiencia por la división de sus bienes, en el marco de su polémico divorcio.

Mientras Icardi y Nara combatirán en su batalla legal, la actriz y pareja del futbolista negoció participar de eventos de una importante marca internacional de maquillaje. Sweed Beauty, caracterizada por utilizar productos veganos y cruelty free, contrato a la argentina para colaborar con sus productos.

LA CHINA en Instagram: "Congrats ✨ @gabriellaelio @sweedbeauty thanks for having me ❤️ @la_mainoo"



La actriz compartió las imágenes del exclusivo evento en su cuenta de Instagram y agradeció a la marca por invitarla.

Por otra parte, Icardi peleará con Wanda en la Justicia e intentará que reconozcan su adulterio previo a su infidelidad, además de pedir la tenencia de sus dos hijas Francesa e Isabella. De darle la razón, el jugador pedirá desconocer el acuerdo económico que firmo con su ex pareja en su momento.