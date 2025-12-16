Con la mirada puesta en la próxima temporada, la Conmebol publicó la actualización del Ranking de Clubes que se utilizará a partir de 2026 para la conformación de los bombos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El listado presenta movimientos importantes en los primeros puestos y deja bien posicionados a varios equipos argentinos.

En lo más alto aparece Palmeiras, que alcanzó el primer lugar del ranking pese a haber perdido la final de la última Copa Libertadores ante Flamengo. El equipo carioca, actual campeón de América, se ubica segundo y completa un 1-2 brasileño que vuelve a marcar el dominio de ese país a nivel continental.

Más atrás se produjeron los cambios más destacados para el fútbol argentino. River Plate, que lideraba la clasificación anterior, descendió al tercer puesto, mientras que Boca Juniors cayó una posición y quedó cuarto. A pesar de este retroceso, ambos clubes continuarán siendo cabezas de serie en los sorteos de las competencias internacionales.

La gran novedad del ranking fue Racing. La Academia protagonizó uno de los mayores ascensos al pasar del puesto 12° al 9°, lo que le permitió meterse entre los diez mejores del continente. Este crecimiento se explica por la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y una destacada actuación internacional reciente, que incluyó una semifinal de Libertadores.

El informe oficial, que contempla a los 30 mejores equipos de Sudamérica, también resaltó la presencia de otros clubes argentinos. Estudiantes de La Plata ocupa el 18° lugar tras subir seis posiciones, Lanús figura 21° luego de consagrarse en la Sudamericana, Independiente se ubica 24° y Vélez aparece en el 26°, ampliando la representación nacional en el ranking.

Según detalló la Conmebol, la clasificación se elabora a partir de tres factores: el rendimiento en Copa Libertadores y Sudamericana durante los últimos diez años, el peso de la historia continental de cada club y un bonus adicional para los campeones de las ligas locales. Esta combinación determina el orden final y el lugar que ocupará cada equipo en los sorteos internacionales.