Dybala sin minutos en Roma y Boca vuelve a ilusionarse
La Joya fue suplente por cuarto partido consecutivo y ni siquiera ingresó. En Italia hablan de una posible salida y en Boca siguen atentos.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.Deportes16/12/2025GASTON PAROLA
Con la mirada puesta en la próxima temporada, la Conmebol publicó la actualización del Ranking de Clubes que se utilizará a partir de 2026 para la conformación de los bombos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El listado presenta movimientos importantes en los primeros puestos y deja bien posicionados a varios equipos argentinos.
En lo más alto aparece Palmeiras, que alcanzó el primer lugar del ranking pese a haber perdido la final de la última Copa Libertadores ante Flamengo. El equipo carioca, actual campeón de América, se ubica segundo y completa un 1-2 brasileño que vuelve a marcar el dominio de ese país a nivel continental.
Más atrás se produjeron los cambios más destacados para el fútbol argentino. River Plate, que lideraba la clasificación anterior, descendió al tercer puesto, mientras que Boca Juniors cayó una posición y quedó cuarto. A pesar de este retroceso, ambos clubes continuarán siendo cabezas de serie en los sorteos de las competencias internacionales.
La gran novedad del ranking fue Racing. La Academia protagonizó uno de los mayores ascensos al pasar del puesto 12° al 9°, lo que le permitió meterse entre los diez mejores del continente. Este crecimiento se explica por la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y una destacada actuación internacional reciente, que incluyó una semifinal de Libertadores.
El informe oficial, que contempla a los 30 mejores equipos de Sudamérica, también resaltó la presencia de otros clubes argentinos. Estudiantes de La Plata ocupa el 18° lugar tras subir seis posiciones, Lanús figura 21° luego de consagrarse en la Sudamericana, Independiente se ubica 24° y Vélez aparece en el 26°, ampliando la representación nacional en el ranking.
Según detalló la Conmebol, la clasificación se elabora a partir de tres factores: el rendimiento en Copa Libertadores y Sudamericana durante los últimos diez años, el peso de la historia continental de cada club y un bonus adicional para los campeones de las ligas locales. Esta combinación determina el orden final y el lugar que ocupará cada equipo en los sorteos internacionales.
La Joya fue suplente por cuarto partido consecutivo y ni siquiera ingresó. En Italia hablan de una posible salida y en Boca siguen atentos.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El Benfica rechazó la primera propuesta del Millonario, aunque mostró predisposición a seguir negociando por el juvenil argentino.
El jugador de Rosario Central compartió una reflexión en Instagram y apoyó publicaciones contra el Pincha y Juan Sebastián Verón tras el pasillo protocolar de espaldas.
El presidente del fútbol español confirmó que el acuerdo con UEFA está cerrado y que el partido se disputará en marzo. Solo resta el anuncio oficial.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.