La actualidad de Paulo Dybala en la Roma vuelve a encender la ilusión de los hinchas de Boca Juniors. Este lunes, el equipo italiano venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico, pero nuevamente la Joya no tuvo participación: fue suplente por cuarta vez consecutiva y, a diferencia de los encuentros anteriores, esta vez no ingresó ni un minuto.
En la previa del partido, el entrenador Gian Piero Gasperini había puesto en duda la presencia del cordobés de 32 años. “Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda”, expresó. Sin embargo, tras el triunfo, volvió a referirse a su situación con declaraciones que dejaron más interrogantes que certezas.
“Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena”, señaló el DT, aunque en el entorno del club sus palabras sonaron más formales que convincentes.
El panorama se complejiza aún más si se tiene en cuenta que Dybala está próximo a ingresar en los últimos seis meses de su contrato. Según medios italianos, la Roma no tendría intención de renovarle el vínculo debido a las reiteradas lesiones y a su escasa continuidad en los últimos meses, por lo que la dirigencia estaría dispuesta a dejarlo ir al finalizar el acuerdo.
Desde Boca, mientras tanto, siguen de cerca cada movimiento. Días atrás, Marcelo Delgado se refirió al tema y fue cauto: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Su contrato vence en junio de 2026, se evaluará y veremos qué sucede”. En la misma línea, Leandro Paredes, quien estuvo presente en Italia siguiendo a la Roma, ya había expresado públicamente su deseo de ver a Dybala con la camiseta azul y oro.
En este marco, en el club de la Ribera saben que cualquier posibilidad concreta dependerá exclusivamente de la voluntad del futbolista. El contrato que percibe en Europa está muy lejos de los números del fútbol argentino, por lo que un eventual regreso al país solo sería posible si el propio Dybala decide priorizar lo deportivo y lo emocional por sobre lo económico.
