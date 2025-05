L-Gante habló de estado de salud. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el referente de la Cumbia 420 contó cómo se prepara para su último show previo a retirarse de los escenarios para atender cuestiones personales.

“Yo estaré el 7 de mayo en Niceto y se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así”, dijo el músico, que remarcó que se está ocupando de su salud.

Consultado acerca de lo ocurrido, el artista de 25 años expresó: “Me encontré con algo. Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal".

Acto seguido, aclaró que si bien no se asustó, decidió poner manos a la obra: “Estoy cuidándome. Más que nada, ordenarme, ordenarme un poco para tratar de que no empeore”. “También estoy con una dieta de comida que la respetamos, pero de vez en cuanto algo... Y además descansar y no estresarse mucho”, agregó.

Respecto a las críticas, apuntó: “Me han dado con todo, así que hice el chequeo general. Antes de ayer me fui a hacer un examen de orina y sangre que dio negativo en todo lo que son sustancias y esas cosas. Yo ya lo sabía, pero lo quería demostrar porque siempre se habla”.

La verdad detrás de la supuesta reconciliación entre L-Gante y Wanda Nara: “Me queda una charla pendiente”

A menos de dos semanas desde el anuncio de su separación, L-Gante y Wanda Nara volvieron a mostrarse juntos. El cantante subió algunas fotos y videos junto a la empresaria mientras comparten momentos familiares con su hija Jamaica y hasta un asado con el grupo “La Mafilia”.

El artista fue interceptado el viernes por un grupo de noteros, cuando salía de las grabaciones del programa de Juana Viale. Sin muchas vueltas, L-Gante soltó: “Volvió Wanda” con una gran sonrisa, pero evitó referirse a su encuentro como una “reconciliación” en toda regla, aunque admitió que tiene sentimientos hacia ella.

La razón tiene que ver con la forma como se dio este encuentro. De acuerdo a la palabra de Elián Valenzuela, no fue algo planificado, ya que Nara apareció en su casa sin previo aviso. “Fue una sorpresa. Estaba yendo a mi casa y cuando llegué, ella ya estaba ahí”, contó.

De hecho, antes de explicar cómo se dieron las cosas, el joven advirtió que tenía "una charla pendiente cuando llegue a casa”, por lo queda tácita que hay ciertos temas que ambos deben poner sobre la mesa para replantear cómo seguirán de ahora en más.

En ese sentido, L-Gante comentó que esta conversación definitiva no se dio en el momento, porque su hija Jamaica estaba presente. Dada la circunstancia, tanto él como la modelo decidieron priorizar el bienestar de la nena.

Uno de los cronistas le preguntó al intérprete si la causa de su ruptura con la empresaria fue por ser un “enojón”. Valenzuela explicó lo sucedido desde una posición firme, pero tranquila y reflexiva.

“No sería el enojón, pero imagínate que te dejan, te acusan de un montón de cosas y a la semana vuelven como si nada… es algo raro, tenés que acomodar tus emociones”, concluyó.