Detectan medicamentos en el Río de la Plata
Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de fármacos de uso común en ríos y arroyos que desembocan en el estuario.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.Sociedad15/12/2025SOFIA ZANOTTI
Aldana Gisel Ojeda de Lucca fue condenada a 12 años de prisión por liderar una banda dedicada a robos violentos en el Gran Mendoza. La organización operó principalmente durante 2021 y se especializaba en asaltos armados en encuentros de compra y venta de divisas pactados a través de redes sociales.
Tras cumplir parte de su condena en la penitenciaría de mujeres de Luján de Cuyo, dentro del complejo Almafuerte, desde abril de este año Aldana accedió al beneficio de prisión domiciliaria. Actualmente vive con sus dos hijas menores y el padre de las niñas.
Lejos de mantener un perfil bajo, decidió contar su historia a través de TikTok, donde ya reúne cerca de 8.500 seguidores y algunos de sus videos superan el millón de visualizaciones. Allí relata su paso por la cárcel, los vínculos que construyó en el encierro, una relación sentimental que mantuvo con otra reclusa y el proceso personal que atravesó tras recuperar parte de su libertad.
“Hablar me ayuda a seguir adelante”, aseguró en una entrevista con el diario El Sol. En ese sentido, aclaró que no busca victimizarse, sino compartir su experiencia como una forma de superación.
Durante casi cuatro años estuvo detenida y, según contó, el impacto del encierro fue profundo. Reconoció que no estaba preparada ni para la cárcel ni para la exposición mediática que tuvo su caso, que llamó la atención desde el inicio por tratarse de una mujer señalada como líder de una organización criminal.
En prisión, aseguró haber atravesado situaciones de violencia, pérdidas personales y vínculos intensos que la marcaron. La muerte de una amiga detenida en la misma causa, que se quitó la vida poco antes de recuperar la libertad, fue uno de los hechos que, según relató, la llevó a replantearse su vida.
Actualmente, además de su presencia en redes sociales, Aldana estudia la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, realiza trabajos de pastelería y asiste a terapia psicológica.
En cuanto a la causa judicial, la investigación determinó que la banda utilizaba armas de fuego y actuaba con un alto nivel de violencia. Entre los hechos más graves se encuentra el asalto a la vivienda de un policía retirado en Guaymallén, que terminó con dos personas heridas de bala, y un robo armado a un local comercial en pleno centro mendocino.
Aldana fue señalada como la encargada de planificar los golpes y coordinar la logística junto a su pareja de ese momento. En un juicio abreviado, reconoció los hechos acumulados por la fiscalía y, en febrero de 2022, fue condenada a 12 años de prisión por la jueza Eleonora Arenas, del Juzgado Penal Colegiado Nº1. Otros integrantes de la banda recibieron penas menores.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
ANMAT y SENASA aconsejan no consumir un lote específico de queso Cremón doble crema por riesgo microbiológico, aun cuando esté vencido o congelado.
La iniciativa busca reducir el estrés y la ansiedad en pacientes pediátricos mediante visitas controladas de perros, bajo un protocolo oficial elaborado junto al Imusa.
Marina Jiménez y su marido fueron sentenciados a diez años de prisión por abusar de su nieto durante su infancia. La pena aún no se encuentra firme.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
