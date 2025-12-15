Aldana Gisel Ojeda de Lucca fue condenada a 12 años de prisión por liderar una banda dedicada a robos violentos en el Gran Mendoza. La organización operó principalmente durante 2021 y se especializaba en asaltos armados en encuentros de compra y venta de divisas pactados a través de redes sociales.

Tras cumplir parte de su condena en la penitenciaría de mujeres de Luján de Cuyo, dentro del complejo Almafuerte, desde abril de este año Aldana accedió al beneficio de prisión domiciliaria. Actualmente vive con sus dos hijas menores y el padre de las niñas.

Lejos de mantener un perfil bajo, decidió contar su historia a través de TikTok, donde ya reúne cerca de 8.500 seguidores y algunos de sus videos superan el millón de visualizaciones. Allí relata su paso por la cárcel, los vínculos que construyó en el encierro, una relación sentimental que mantuvo con otra reclusa y el proceso personal que atravesó tras recuperar parte de su libertad.



“Hablar me ayuda a seguir adelante”, aseguró en una entrevista con el diario El Sol. En ese sentido, aclaró que no busca victimizarse, sino compartir su experiencia como una forma de superación.

Durante casi cuatro años estuvo detenida y, según contó, el impacto del encierro fue profundo. Reconoció que no estaba preparada ni para la cárcel ni para la exposición mediática que tuvo su caso, que llamó la atención desde el inicio por tratarse de una mujer señalada como líder de una organización criminal.

En prisión, aseguró haber atravesado situaciones de violencia, pérdidas personales y vínculos intensos que la marcaron. La muerte de una amiga detenida en la misma causa, que se quitó la vida poco antes de recuperar la libertad, fue uno de los hechos que, según relató, la llevó a replantearse su vida.

Actualmente, además de su presencia en redes sociales, Aldana estudia la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, realiza trabajos de pastelería y asiste a terapia psicológica.

En cuanto a la causa judicial, la investigación determinó que la banda utilizaba armas de fuego y actuaba con un alto nivel de violencia. Entre los hechos más graves se encuentra el asalto a la vivienda de un policía retirado en Guaymallén, que terminó con dos personas heridas de bala, y un robo armado a un local comercial en pleno centro mendocino.

Aldana fue señalada como la encargada de planificar los golpes y coordinar la logística junto a su pareja de ese momento. En un juicio abreviado, reconoció los hechos acumulados por la fiscalía y, en febrero de 2022, fue condenada a 12 años de prisión por la jueza Eleonora Arenas, del Juzgado Penal Colegiado Nº1. Otros integrantes de la banda recibieron penas menores.