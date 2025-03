La reciente intervención pública de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, ha reavivado las tensiones dentro del oficialismo. En sus declaraciones realizadas durante su participación en Expoagro, el líder del PRO criticó duramente al gobierno de Javier Milei por haber recurrido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri consideró que la medida refleja una "debilidad institucional", sugiriendo que el gobierno debería haber buscado un acuerdo con más institucionalidad.



Estas palabras no cayeron bien en el entorno de la Casa Rosada. Fuentes cercanas al Presidente, Javier Milei, respondieron que Macri "no entiende el proceso jurídico en la Argentina", subrayando que un DNU, una vez aprobado por el Congreso, tiene la misma validez que una ley. Las autoridades nacionales desestimaron las críticas del ex mandatario, asegurando que no representan la postura del PRO.



Mientras tanto, el Congreso se enfrenta a una jornada crucial. Este miércoles, la Cámara de Diputados votará sobre diversas iniciativas, entre ellas, el tratamiento del acuerdo con el FMI y una serie de resoluciones solicitadas por el bloque de "Democracia para Siempre". Aunque el PRO mantiene una posición de apoyo al gobierno en cuestiones clave como el respaldo a las medidas contra la estafa con criptomonedas, se han mantenido distantes de las críticas de Macri.



En este contexto, se destacó la postura de figuras como Diego Santilli, vicepresidente de la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo. A pesar de las críticas del ex presidente, Santilli manifestó su disposición a respaldar el DNU firmado por Milei, considerando que el acuerdo con el FMI es fundamental para "sanear el Banco Central" y combatir la inflación.







Así, a pesar de las tensiones internas y las declaraciones del ex presidente, el PRO sigue siendo un aliado esencial para el gobierno en la Cámara de Diputados, y la votación de este miércoles podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre ambos sectores.