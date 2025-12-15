El Gobierno juega una semana clave en el Congreso
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los envíos del Gobierno nacional crecieron en términos reales un 3,9% interanual entre julio y septiembre.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó las transferencias realizadas por el Gobierno nacional a las 24 jurisdicciones del país durante el tercer trimestre del año, período comprendido entre julio y septiembre. Los datos muestran un crecimiento nominal significativo, aunque con una mejora real moderada al descontar el efecto de la inflación.
De acuerdo al relevamiento, las transferencias totales superaron los $45 billones en 2025, frente a los poco más de $30 billones registrados en el mismo período de 2024. Esto implica un aumento nominal del 50,4% y una suba real interanual del 3,9%, levemente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En cuanto a las transferencias automáticas —aquellas reguladas por ley y vinculadas principalmente a la coparticipación federal— el crecimiento nominal fue del 48,4%, mientras que en términos reales alcanzó el 2,4%. Dentro de este rubro, se destacó el fuerte incremento de los fondos asociados a la compensación del Consenso Fiscal, que incorporaron la actualización por inflación del año anterior, con una suba real cercana al 90%.
Por otro lado, las transferencias no automáticas o discrecionales mostraron el mayor crecimiento. En valores nominales, los envíos se duplicaron respecto a 2024, mientras que el aumento real fue del 78,8%. Según el informe, este comportamiento responde principalmente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el incremento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la implementación del Plan Nacional de Alfabetización.
Al analizar el reparto total, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con más de $10 billones recibidos al tercer trimestre y una variación real del 4,7%. Le siguieron Santa Fe, con $3,79 billones, y Córdoba, con $3,69 billones, ambas con incrementos reales cercanos al 1%.
El informe concluye que, si bien los envíos del Gobierno nacional lograron ubicarse por encima de la inflación, el resultado general muestra una mejora real moderada y con fuertes diferencias entre provincias, especialmente en el componente discrecional de las transferencias.
El oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en un escenario de negociaciones intensas, internas expuestas y plazos legislativos ajustados.
El Presidente calificó el ataque como un “horror” y expresó su apoyo a las víctimas tras el atentado ocurrido en Australia durante la festividad de Janucá.
La decisión dependerá de su agenda de diciembre. En caso de participar, insistirá con la apertura al libre comercio y reformas dentro del bloque regional.
El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno de Javier Milei garantiza libertad plena para preguntar y remarcó la importancia de la verdad en el periodismo y la política.
La Casa Rosada centralizó la negociación política y jurídica para avanzar con la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos durante las sesiones extraordinarias.
Un joven de 21 años fue detenido en pleno centro cuando intentaba sustraer una motocicleta. Las cámaras de seguridad confirmaron la maniobra.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.