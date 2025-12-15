Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó las transferencias realizadas por el Gobierno nacional a las 24 jurisdicciones del país durante el tercer trimestre del año, período comprendido entre julio y septiembre. Los datos muestran un crecimiento nominal significativo, aunque con una mejora real moderada al descontar el efecto de la inflación.

De acuerdo al relevamiento, las transferencias totales superaron los $45 billones en 2025, frente a los poco más de $30 billones registrados en el mismo período de 2024. Esto implica un aumento nominal del 50,4% y una suba real interanual del 3,9%, levemente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a las transferencias automáticas —aquellas reguladas por ley y vinculadas principalmente a la coparticipación federal— el crecimiento nominal fue del 48,4%, mientras que en términos reales alcanzó el 2,4%. Dentro de este rubro, se destacó el fuerte incremento de los fondos asociados a la compensación del Consenso Fiscal, que incorporaron la actualización por inflación del año anterior, con una suba real cercana al 90%.

Por otro lado, las transferencias no automáticas o discrecionales mostraron el mayor crecimiento. En valores nominales, los envíos se duplicaron respecto a 2024, mientras que el aumento real fue del 78,8%. Según el informe, este comportamiento responde principalmente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el incremento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la implementación del Plan Nacional de Alfabetización.

Al analizar el reparto total, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con más de $10 billones recibidos al tercer trimestre y una variación real del 4,7%. Le siguieron Santa Fe, con $3,79 billones, y Córdoba, con $3,69 billones, ambas con incrementos reales cercanos al 1%.

El informe concluye que, si bien los envíos del Gobierno nacional lograron ubicarse por encima de la inflación, el resultado general muestra una mejora real moderada y con fuertes diferencias entre provincias, especialmente en el componente discrecional de las transferencias.