Transferencias a provincias: leve mejora real en el tercer trimestre
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los envíos del Gobierno nacional crecieron en términos reales un 3,9% interanual entre julio y septiembre.
El oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en un escenario de negociaciones intensas, internas expuestas y plazos legislativos ajustados.Política 15/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional inicia una semana decisiva en el Congreso, donde se pondrá a prueba el respaldo político obtenido en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. En agenda aparecen dos proyectos centrales para la Casa Rosada: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, ambos atravesados por negociaciones complejas y un nuevo esquema de poder dentro del oficialismo.
Tras la contundente victoria electoral, el armado interno liderado por Karina Milei y el sector vinculado a los Menem reordenó roles y estrategias. Ese rediseño dejó en evidencia tensiones con gobernadores considerados “dialoguistas”, incluidos mandatarios peronistas, con quienes el Gobierno busca recomponer vínculos para garantizar apoyos parlamentarios.
En este marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol clave en las últimas semanas. Recorrió provincias y recibió a gobernadores en Casa Rosada con un objetivo puntual: asegurar la aprobación del Presupuesto 2026. Sin embargo, el manejo de la relación con el Congreso ya no recae exclusivamente en él.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso que Ignacio Devitt, recientemente designado secretario de Asuntos Estratégicos, sea el encargado de aceitar conversaciones sensibles para el Ejecutivo. Desde el Gobierno señalaron que ocupará el espacio que dejó vacante Oscar Moscariello, aunque su rol genera interrogantes en el ámbito legislativo.
Presupuesto 2026: el oficialismo busca un trámite exprés
El primer desafío concreto será este lunes a las 17, cuando quede formalmente constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La conducción quedará en manos de Alberto Benegas Lynch, quien ya reemplazó a José Luis Espert durante su licencia, y contará con el respaldo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.
La intención de La Libertad Avanza es avanzar rápidamente. Según trascendió, el oficialismo aspira a llevar el proyecto al recinto entre miércoles y jueves para darle media sanción y girarlo al Senado, apostando a un tratamiento ágil y sin mayores sobresaltos.
Reforma laboral: un camino más complejo en el Senado
Distinto es el panorama para la reforma laboral en la Cámara alta. Allí, la estrategia está a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien busca ordenar al bloque libertario y acelerar los tiempos. Sin embargo, el escenario aparece más trabado, tanto por la dinámica del Senado como por las demoras en el envío del proyecto.
Según el esquema que se maneja, el debate en comisión podría comenzar el miércoles. La idea es lograr un dictamen rápido y habilitar el tratamiento en el recinto entre Navidad y Año Nuevo. No obstante, Bullrich enfrenta dos obstáculos centrales: la resistencia a sesionar en pleno período festivo y los pedidos de expositores en comisión, una herramienta habitual de la oposición para dilatar los debates.
Este martes se llevará a cabo una reunión de Labor Parlamentaria, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, para ordenar la discusión y definir el cronograma junto al resto de las bancadas.
La semana que comienza será clave para medir la capacidad del oficialismo de convertir su triunfo electoral en consensos legislativos. El escenario es complejo, pero en la Casa Rosada confían en que aún hay margen para avanzar.
