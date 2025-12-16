Transferencias a provincias: leve mejora real en el tercer trimestre
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los envíos del Gobierno nacional crecieron en términos reales un 3,9% interanual entre julio y septiembre.
El joven, de 21 años, pertenecía al Ejército Argentino y cumplía tareas de vigilancia. La Justicia Federal investiga lo ocurrido.Política 16/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un hecho conmocionó a la Quinta Presidencial de Olivos en la madrugada de este martes, cuando un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida mientras realizaba tareas de custodia en el predio.
Según se informó oficialmente, la víctima fue identificada como Ródrigo Gómez, de 21 años, quien se desempeñaba como efectivo del Ejército y formaba parte del operativo de vigilancia habitual en la residencia presidencial.
Tras conocerse el episodio, tomó intervención la Justicia Federal. La jueza Sandra Arroyo Salgado se hizo presente en el lugar para interiorizarse sobre lo sucedido y encabezar las primeras diligencias investigativas, junto a personal de la Policía Federal Argentina (PFA).
Desde la Quinta de Olivos emitieron un comunicado en el que confirmaron la identidad del joven y señalaron que se están recabando todos los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias del hecho.
Por el momento, no trascendieron mayores detalles oficiales, y la investigación continúa bajo estricta reserva mientras se llevan adelante las pericias correspondientes.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los envíos del Gobierno nacional crecieron en términos reales un 3,9% interanual entre julio y septiembre.
El oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en un escenario de negociaciones intensas, internas expuestas y plazos legislativos ajustados.
El Presidente calificó el ataque como un “horror” y expresó su apoyo a las víctimas tras el atentado ocurrido en Australia durante la festividad de Janucá.
La decisión dependerá de su agenda de diciembre. En caso de participar, insistirá con la apertura al libre comercio y reformas dentro del bloque regional.
El jefe de Gabinete afirmó que el Gobierno de Javier Milei garantiza libertad plena para preguntar y remarcó la importancia de la verdad en el periodismo y la política.
La Casa Rosada centralizó la negociación política y jurídica para avanzar con la reforma laboral, el Presupuesto 2026 y otros proyectos durante las sesiones extraordinarias.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
Ocurrió en la intersección de calle 55 y avenida 50. La mujer fue trasladada al SAMCo local con una lesión ocular.