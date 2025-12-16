Un hecho conmocionó a la Quinta Presidencial de Olivos en la madrugada de este martes, cuando un soldado del Ejército Argentino fue hallado sin vida mientras realizaba tareas de custodia en el predio.

Según se informó oficialmente, la víctima fue identificada como Ródrigo Gómez, de 21 años, quien se desempeñaba como efectivo del Ejército y formaba parte del operativo de vigilancia habitual en la residencia presidencial.

Tras conocerse el episodio, tomó intervención la Justicia Federal. La jueza Sandra Arroyo Salgado se hizo presente en el lugar para interiorizarse sobre lo sucedido y encabezar las primeras diligencias investigativas, junto a personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Desde la Quinta de Olivos emitieron un comunicado en el que confirmaron la identidad del joven y señalaron que se están recabando todos los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles oficiales, y la investigación continúa bajo estricta reserva mientras se llevan adelante las pericias correspondientes.