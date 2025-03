Partidos Reprogramados

La Liga Venadense de Fútbol (LVF) confirmó los días y horarios de los partidos pendientes debido al mal tiempo que reinó en los estadios de los cuales se disputaban.

STUDEBAKER continuará los minutos que restan, recordemos que iban

22 minutos de la primer parte; el dia martes en su casa a las 21 horas recibiendo a los aviadores de Venado Tuerto.

RESTO DE ENCUENTROS

Lunes 10/03 20 y 21 horas :

Belgrano vs Union y Cultura

Reserva final de los 90 y primera división

Solo primera división 21 horas :

Juventud Pueyrredon vs Sportivo Sancti Spiritu

Hughes vs Racing

Sacachispa vs Defensores Talleres

Martes 11/03 21 hs solo primera :

Rivadavia vs Atlético Elortondo

Studebaker vs Jorge Newbery

Columnista :

José Luis Cardozo

Para :

Novedades del Sur