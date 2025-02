Copa Liga Venadense edición 2025

Los de barrio norte cumplieron enfrentándose a Sportivo María Teresa perdiendo 2 a 0.



Por otro lado Independiente enfrentó a Jorge Newbery de Rufino empatando en tres. La definición por penales fue favorecida para el rojo por cuatro a tres.



Cumpliendo con esta segunda fase Studebaker triunfó en su casa 1x0 ante Nueva Era.

Cumplida la fase se determinarán los rivales donde los perdedores ya quedan afuera (caso de Sportsman) a traves de sorteo.



Los otros encuentros fueron :

Racing 5 vs Depo Chapuy 1

Teodelina 2 vs Gral. Belgrano 0

Talleres 1 (1) vs Los Andes 1 (3)

Centenario 0(8) vs Juventud Unida 0 (7)

Atl.Elortondo 2 vs Belgrano 1

Ciudad Nueva 1 vs Sportivo SS 3

Central Argentino 0 (3)vs Juventud Pueyrredon 0 (2)

Jorge Newbery (VT) 5 vs Matienzo 1

San Jorge 0 vs Unión y Cultura 1

Peñarol 1 (0) vs Hughes 1 (3)

Sarmiento 2 vs Rivadavia 1

Belgrano 3 (6) vs San Martín 3 (5)

Este fin de semana comienza oficialmente el fixture anual de Liga Vendense (LVF) donde en primera división A Studebaker recibirá a Peñarol de Elortondo mientras que en la divisional B Independiente en barrio sur recibe a Sportivo María Teresa.

De visitante lo hará Sportsman viajando a Carmen para medirse con San Jorge.



NOVEDADES DEL SUR estará cubriendo cada cotejo para mantener informado resultados y vivencias de los tres clubes de la Villa Cañàs.



Columnista : José luis Cardozo para NOVEDADES DEL SUR