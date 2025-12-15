El Campo Argentino de Polo fue escenario de una noche marcada por la nostalgia y la calidad musical, con las presentaciones de Christopher Cross y TOTO, dos referentes indiscutidos del pop y el rock internacional de las décadas del setenta y ochenta. El concierto reunió a un público diverso, con familias y fanáticos de distintas generaciones que celebraron un repertorio vigente y cargado de historia.



La jornada comenzó con la participación del DJ Alejandro Pont Lezica, quien tuvo a su cargo la apertura del evento. Con una cuidada selección de clásicos del pop y el rock, musicalizó la previa y creó el clima ideal para una noche donde la música fue la gran protagonista.

Luego llegó el turno de Christopher Cross, encargado de abrir los shows en vivo. Con un estilo retro característico y una puesta elegante, el músico recorrió los temas más representativos de su carrera, acompañado por una banda de alto nivel integrada por David Mann (saxo), Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Chrissi Poland (voz) y las coristas Lisbet Guldbeck y Shelley Peters.



El set comenzó con “All Right” y continuó con “Never Be the Same”. Tras agradecer al público y celebrar su regreso al país, Cross interpretó “I Really Don’t Know Anymore”, donde se destacaron los arreglos de piano y saxo. El repertorio avanzó con “Walking in Avalon” y “You”, poniendo en primer plano el trabajo vocal y la armonía del grupo.

Uno de los momentos más esperados llegó con “Sailing”, canción emblemática de su álbum debut y ganadora de múltiples premios Grammy. Más adelante, “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)” generó una de las ovaciones más cálidas de la noche. También hubo espacio para una versión especial de “Open Up My Window”, interpretada en español como “Abro mi ventana”, en un pasaje íntimo y emotivo. El cierre de su presentación llegó con “The Light Is On”, “No Time for Talk” y “Ride Like the Wind”, que aportó mayor ritmo y energía.

Tras un intervalo de aproximadamente 30 minutos, fue el turno de TOTO. La banda abrió su show con “Child’s Anthem”, seguida por “Carmen” y “Rosanna”, temas que hicieron levantar al público y despertaron una ola de recuerdos y entusiasmo.

La formación 2025 de TOTO tuvo a Steve Lukather como único miembro original, acompañado por Joseph Williams en la voz, Greg Phillinganes en teclados, Dennis Atlas en piano y sintetizadores, John Pierce en bajo, Shannon Forrest en batería y Warren Ham en vientos y coros.

El repertorio continuó con “99”, “Mindfields” y “Pamela”, intercaladas con mensajes de cercanía y gestos constantes hacia el público. La intensidad se mantuvo con “Angel Don’t Cry”, “Georgy Porgy” y “White Sister”, que terminaron de encender al Campo Argentino de Polo.

En el tramo final sonaron “I’ll Be Over You”, “Stop Loving You”, “I’ll Supply the Love”, una celebrada versión de “Hold the Line” y un cierre explosivo con “Africa”, que desató una ovación generalizada y dejó al público pidiendo una vuelta más de esta banda legendaria.