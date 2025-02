Cerúndolo y Navone buscan las semifinales en el Argentina Open ante Zverev y Fonseca

Este viernes, el Argentina Open entra en su fase decisiva con la disputa de los cuartos de final. Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, los últimos representantes argentinos en el certamen, buscarán avanzar a semifinales en duelos de alto voltaje. Cerúndolo enfrentará al máximo favorito, Alexander Zverev, mientras que Navone se medirá con la joven promesa brasileña Joao Fonseca.

El desafío de Francisco Cerúndolo ante el favorito Zverev

El actual número 28 del mundo y mejor tenista argentino en el ranking ATP no tendrá una tarea sencilla. Del otro lado de la red estará Alexander Zverev, segundo en la clasificación mundial y con 23 títulos en su haber. El alemán, de 27 años, llegó a Buenos Aires con el objetivo de prepararse de la mejor manera para la temporada de polvo de ladrillo y viene de vencer en octavos al serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-4.

Cerúndolo, por su parte, aún no ha cedido sets en el torneo. En su debut derrotó a Luciano Darderi y luego superó a su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, en un duelo fraternal. En el historial entre ambos, el argentino tiene ventaja: lo venció en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid 2024 con un sólido 6-3 y 6-4. Sin embargo, el favoritismo recae en Zverev, quien ha demostrado ser un rival de extrema regularidad en las fases finales de los torneos.

"Será un partido durísimo. Es el número dos del mundo y candidato en todos los torneos que juega. Pero me siento cómodo con mi tenis, vengo jugando bien y si tengo oportunidades, trataré de aprovecharlas", expresó Cerúndolo en la previa.

Navone y Fonseca, un duelo con futuro

Mariano Navone dio la sorpresa del torneo al eliminar al segundo preclasificado, el danés Holger Rune, en sets corridos. Ahora, el argentino de 22 años intentará seguir con su racha positiva ante el brasileño Joao Fonseca, una de las mayores promesas del tenis sudamericano. Ambos se enfrentaron en una sola ocasión en torneos ATP, con victoria para Navone en el ATP 500 de Río de Janeiro 2024.

El choque se jugará en el segundo turno de la jornada, no antes de las 15:00, mientras que el partido entre Cerúndolo y Zverev abrirá la sesión nocturna a partir de las 18:30 en la cancha central Guillermo Vilas.

Orden de juego – Viernes 14 de febrero

Cancha Central – Guillermo Vilas

13:30 | Thiago Seyboth Wild (BRA) vs. Laslo Djere (SRB)

15:00 | Joao Fonseca (BRA) vs. Mariano Navone (ARG)

18:30 | Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Alexander Zverev (ALE)

20:00 | Pedro Martínez (ESP) vs. Lorenzo Musetti (ITA)

Cómo ver los partidos

Los cuartos de final del Argentina Open podrán seguirse en vivo por ESPN y Star+, con cobertura en directo desde Buenos Aires.