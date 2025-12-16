Costas, cerca de renovar con Racing
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
Deportes16/12/2025
Mauricio Macri volvió a referirse públicamente a la actualidad de Boca Juniors y redobló sus cuestionamientos hacia la gestión encabezada por Juan Román Riquelme. Lo hizo en una entrevista concedida al canal Laca Stream, en el marco de la presentación de su último libro, donde analizó el presente del club y marcó diferencias con la conducción actual.
Durante la charla, el expresidente de Boca y de la Nación fue contundente al evaluar el rol del ídolo xeneize: “Riquelme se cree más importante que Boca. Está destrozando al club, porque cuando uno se pone por arriba de la institución, termina haciendo daño”, afirmó. En ese sentido, remarcó que “si la institución no está por encima de las personas, se va todo al demonio”.
Macri también estableció paralelismos con su etapa como presidente del club, al recordar conflictos con referentes del plantel de aquellos años como Carlos Navarro Montoya, Carlos Mac Allister, Fernando Gamboa y Alberto Márcico. Según explicó, en ese momento tuvo que dejar en claro que “eran empleados de Boca” y que nadie estaba por encima de la institución.
En ese repaso, cuestionó la influencia de la conducción previa y relató diferencias vinculadas al manejo económico de los premios y amistosos, señalando que su decisión fue transparentar la situación y ordenar las cuentas del club.
Por otro lado, el exmandatario recordó una de las decisiones más complejas de su gestión, cuando le negó a Diego Maradona la posibilidad de dirigir al equipo. “Fue un momento difícil, pero en el estado en el que estaba no podía ser el técnico de Boca, aunque nadie se animara a decirle que no”, señaló, reforzando su postura sobre la importancia de priorizar lo institucional por sobre los nombres propios.
Las declaraciones vuelven a exponer la fuerte interna política que atraviesa Boca y profundizan el enfrentamiento público entre dos de las figuras más influyentes de la historia reciente del club.
