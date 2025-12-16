Costas, cerca de renovar con Racing
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
El presidente de la institución realizó un balance del año, valoró el esfuerzo dirigencial y remarcó la importancia del acompañamiento familiar y social para sostener el club.
El presidente del club, Javier Passuello, realizó un balance del año en diálogo con la mañana de la radio y dejó definiciones claras sobre el presente de la institución, los objetivos cumplidos y los desafíos que quedan por delante.
Passuello describió el 2025 como un año intenso y de mucho trabajo, atravesado por un contexto económico complejo, pero con un resultado satisfactorio en términos generales. “Cuando uno empieza el año se fija objetivos, planifica el trabajo, los recursos, los profesores y todo lo que implica contener a los chicos. No es fácil, pero el balance es positivo”, señaló.
En ese marco, destacó el desempeño deportivo en distintas disciplinas, con campeonatos logrados y muy buenas actuaciones en otras categorías. Sin embargo, remarcó que en el deporte formativo el campeonato debe ser un sueño y no el objetivo principal. “Lo más importante es promover valores y brindar un espacio de contención. Eso el club lo cumple muy bien”, afirmó.
El presidente también hizo referencia al esfuerzo cotidiano que implica sostener una institución de estas características, desde el pago de servicios hasta la organización de actividades y eventos. En ese sentido, subrayó el rol clave de las familias, tanto de los chicos como de los dirigentes. “Muchas veces dejamos tiempo con la familia para estar en el club, y ese apoyo es fundamental”, expresó.
Al hablar de lo pendiente, Passuello reconoció que aún quedan mejoras edilicias y organizativas por concretar, y explicó que muchas decisiones requieren planificación y consenso. Además, puso el foco en una de las principales necesidades actuales: fortalecer la comisión directiva. “Nos falta sumar jóvenes a la dirigencia. Ellos aportan ideas nuevas y proyección, y eso es clave para el futuro del club”, sostuvo, destacando a la vez la importancia de la experiencia de dirigentes históricos.
Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento a socios, simpatizantes y colaboradores por el acompañamiento constante, pidió comprensión cuando las cosas no salen como se espera y aseguró que el 2026 llegará con más trabajo, esfuerzo y compromiso. “Todo se hace con la mejor intención y con mucho sentimiento por el club”, concluyó.
