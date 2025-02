Polémica en el cumpleaños de la hija de la China Suárez: en un video se escucha una crítica a Wanda Nara

Durante el fin de semana, la China Suárez le festejó sus 7 años a su hija Magnolia, la más pequeña de sus mujeres y el primer fruto de su relación con Benjamín Vicuña. En este sentido, la pequeña celebró su cumpleaños junto a sus amigos, la familia y los amigos, algunas exparejas y el novio de su mamá, Mauro Icardi, lo que despertó la furia de Wanda Nara por la inasistencia del padre en el cumpleaños de sus propias hijas.

Sin embargo, hubo dos ausencias que llamaron la atención: Francesca e Isabella Icardi, sobre todo después de todas las veces en las que el futbolista aseguró que sus hijas y los de su pareja tenían una gran relación.

Los dichos en contra de Wanda Nara en el cumpleaños Magnolia que organizó la China Suárez

De igual manera, a quien sí parecen haber tenido presente es a Wanda Nara, que más allá de su ausencia física parece ser una figura bastante estable en el día a día de Mauro Icardi y La China Suárez, incluso en el cumpleaños de la pequeña. De esta forma, a través de un video de la influencer y especialista en chimentos, Juariu, se puede escuchar cómo mientras los niños y niñas disfrutan del festejo en un inflable y la diversión en una pileta, los mayores conversan entre ellos, y entre los temas principales se encontraba la figura de la empresaria.

En este sentido, la frase “Wanda re contenta”, de modo sarcástico, llamó la atención de los seguidores. Así, Juariu publicó en su historia de Instagram el fragmento donde los niños se ríen y juegan mientras se escucha esta conversación de fondo, dando a entender la gracia que le causó a alguno de los invitados el megafestejo de Magnolia, al que claramente Wanda no estuvo invitada.

Además, hace pocos días, la mediática dejó su opinión al respecto en un largo comunicado que compartió en X, donde se refirió a la ausencia del padre de sus hijas en sus cumpleaños por una “agenda ocupada” y criticó la presencia del mismo en la celebración de la hija de la novia.

"La justicia tiene las pruebas de que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños”, escribió Nara. A su vez, en relación al megaevento de Magnolia, la empresaria agregó: “Parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo, no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños (de sus hijas), lo que sí hizo con hijos ‘nuevos’, ya que los hace llamar ‘hermanos’ a todos”.

De esta manera, los dichos en contra de la empresaria y el comunicado de Wanda en contra de todos los involucrados en la polémica dejan en claro que el conflicto, todavía, se encuentra muy lejos de tener un final, y que la tensión sigue más viva que nunca. Si bien la frase publicada por Juariu está sacada de contexto, sí se puede afirmar que la figura de Wanda Nara estuvo presente en el cumpleaños de Magnolia, sobre todo por todo lo que implican sus dichos y declaraciones en la relación de Mauro Icardi con la China Suárez, esta vez con los niños involucrados.