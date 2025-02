El presidente de la Nación, Javier Milei, dio instrucciones a su canciller, Gerardo Werthein, para gestionar formalmente la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que el principal motivo detrás de este movimiento es la postura crítica del gobierno hacia la gestión de la OMS durante la pandemia de coronavirus.

Adorni expresó que la Organización, en su opinión, desempeñó un rol determinante en la implementación de medidas que resultaron en el "encierro más largo de la historia de la humanidad" y acusó al organismo de actuar bajo presiones políticas de algunos países. En su conferencia de prensa, el vocero enfatizó que, para el gobierno, es fundamental que las decisiones sobre salud se tomen exclusivamente en suelo argentino, sin la intervención de organismos internacionales.

"Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud", declaró Adorni, quien también destacó que la salida de la OMS no tendrá un impacto negativo sobre los fondos destinados al sector salud, ya que actualmente el país no recibe financiamiento directo del organismo. Además, explicó que la medida no afectará la calidad de los servicios de salud, sino que, por el contrario, les permitirá tener mayor flexibilidad para definir políticas sanitarias acordes a las necesidades locales.

El gobierno subraya que la independencia en la toma de decisiones sanitarias es un principio fundamental para avanzar hacia un sistema de salud más adecuado a las realidades y desafíos de Argentina. "Las decisiones en Argentina las toman los argentinos", concluyó el vocero presidencial, reafirmando el compromiso con la soberanía en cuestiones de salud.