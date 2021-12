Caso Claudia González- Habló la abogada de la familia sobre la causa.

"Cuando ocurren estas tragedias las familias sufren muchísimo. Tratamos de ser lo más objetivas posibles. Hoy con la Dra. Rebeca Di Battista estamos representando a la mamá de Claudia González y a 3 de sus hermanos que nos han contratado para representar los intereses de ellos como víctimas dentro de este proceso penal.

En relación a la causa lamentablemente hemos tenido un revés que no esperábamos durante el primer mes posterior a la muerte de Claudia donde un Camarista revocó la prisión preventiva que en primer instancia se había dispuesto para los dos policías que acompañaban a Leguizamón. Nosotras consideramos que hay una participación criminal pero lamentablemente el Juez Orso dejó ver en su resolución que era un simple incumplimiento de sus funciones. Obviamente no estábamos de acuerdo con la resolución y hemos interpuesto todos los recursos correspondientes en la Corte y en la Cámara pero hasta el momento se mantiene esta resolución y estas dos personas están en libertad con ciertas restricciones que consideramos, no son suficientes para asegurar los fines del proceso.

La investigación está avanzando a buen ritmo, hay muchas pericias que ya se han realizado. Hay pericias que se están realizando de forma constante y están tomando también declaraciones testimoniales. La fiscalía está trabajando bien. Esperamos que muy pronto puedan realizar la acusación en contra de los 3 y llevarlos a juicio por la muerte de Claudia González.

Eventualmente en nuestra acusación vamos a acusar a los 3, a Leguizamón como autor del crimen de Claudia y la tentativa de homicidio hacia su esposo y vamos a sostener la participación secundaria de los otros dos efectivos policiales en ambos hechos.

Además hay una clara responsabilidad del Estado porque tanto Leguizamón como sus compañeros estaban en ejercicio de sus funciones con el móvil policial y usando el arma reglamentaria.

Yo creo que a mediados del año que viene vamos a estar en condiciones de cerrar la investigación y que se eleve la causa a juicio."