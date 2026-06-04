El Senado de la Nación sesiona este jueves para debatir una serie de proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre los que se destaca la denominada ley de propiedad privada. La iniciativa propone eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros y modificar aspectos vinculados a desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue modificado durante su tratamiento legislativo. Entre los cambios más relevantes, se eliminó el capítulo referido a los barrios populares y se reformularon artículos relacionados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones y los procedimientos de desalojo.

En cuanto a la compra de tierras rurales, la propuesta elimina los límites establecidos por la legislación actual. Sin embargo, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, empresas controladas por gobiernos extranjeros o fondos vinculados a esos Estados puedan adquirir inmuebles rurales en el país. Además, las provincias conservarán la facultad de autorizar este tipo de operaciones dentro de sus jurisdicciones.

Respecto a los desalojos, el texto establece un procedimiento más rápido para los casos de usurpación de inmuebles. En situaciones vinculadas a contratos de alquiler, se mantendrá la obligación de intimar previamente al inquilino y, ante incumplimientos, se habilitará una vía judicial abreviada para concretar el desalojo.

Otro de los puntos debatidos será el régimen de expropiaciones. El proyecto dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar claramente las razones que justifiquen una expropiación. También fija límites a las indemnizaciones por lucro cesante.

En materia ambiental, la iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego. Se elimina la restricción que impedía durante 30 años cambiar el uso de tierras rurales afectadas por incendios, aunque se mantiene la prohibición para los bosques nativos, sin el plazo de 60 años establecido por la normativa vigente.

Además de este proyecto, el Senado debatirá una ley que autoriza al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge y Attestor para cerrar litigios internacionales vinculados a la deuda argentina. La sesión también incluye el tratamiento de 50 pliegos judiciales y proyectos para la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.