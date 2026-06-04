La reforma electoral continúa siendo una de las prioridades del presidente Javier Milei, aunque el oficialismo enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios que permitan avanzar con la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Frente a este escenario, la mesa política del Gobierno estudia alternativas que podrían reunir mayor consenso en el Congreso. Entre ellas, aparece la posibilidad de suspender las PASO por única vez, tal como ocurrió en las elecciones legislativas de 2025, o avanzar en una modificación que elimine el carácter obligatorio de la participación.

Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen que la eliminación total sigue siendo el objetivo principal. Sin embargo, reconocen que algunos sectores aliados podrían impulsar proyectos alternativos que contemplen únicamente la suspensión temporal del sistema.

En la misma línea, integrantes de la mesa política admiten que la suspensión aparece hoy como una opción con mayores posibilidades de prosperar en el ámbito legislativo, aunque remarcan que el Gobierno continuará insistiendo con la eliminación definitiva.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, argumentó que la multiplicidad de elecciones genera cansancio en el electorado y supone un importante costo económico para el Estado. Según explicó, mantener el esquema actual implicaría la realización de PASO provinciales, PASO nacionales y luego las elecciones generales.

Dentro del oficialismo también señalan dificultades operativas para aplicar la Boleta Única de Papel en elecciones primarias debido a la gran cantidad de listas que podrían competir. Por ese motivo, la reforma contempla además cambios en los requisitos para la conformación y permanencia de los partidos políticos, incluyendo mayores exigencias de afiliación y nuevos pisos mínimos de votos para conservar la personería.

Mientras continúan las negociaciones con los bloques aliados, especialmente con sectores del PRO que mantienen reparos sobre la eliminación de las PASO, todavía no existe una fecha definida para que la iniciativa sea tratada en el Senado.