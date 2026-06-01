Diversas organizaciones de la sociedad civil y referentes de distintos ámbitos lanzaron la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, con el objetivo de promover el debate público y legislativo sobre una futura normativa que regule esta práctica en el país.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, en determinados casos de padecimiento incurable y sufrimiento persistente, las personas deberían tener la posibilidad de decidir de manera libre, informada y acompañada sobre el final de su vida. Según expresaron en una carta pública, el planteo se basa en principios de autonomía, dignidad y libertad individual.

En el documento también remarcan que la eutanasia no debe ser entendida como un reemplazo de los cuidados paliativos, sino como una alternativa para situaciones extremas en las que el sufrimiento no puede ser aliviado de manera suficiente. Además, proponen que una eventual ley contemple mecanismos de control, garantías para evitar abusos y el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

Los promotores consideran que Argentina ya atravesó debates complejos vinculados a derechos individuales y sostienen que el Congreso debería abrir una discusión plural, informada y basada en evidencia científica. En ese marco, convocaron a la ciudadanía a adherir mediante una firma pública de apoyo a la iniciativa.

La campaña cuenta con el respaldo de numerosas personalidades de la ciencia, la medicina, el derecho, la cultura y la política, quienes expresaron su acompañamiento al tratamiento de una legislación específica sobre eutanasia en el país.