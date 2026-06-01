Lanzan una campaña para debatir la eutanasia en Argentina

La iniciativa busca impulsar el tratamiento de una Ley de Eutanasia en el Congreso. Promotores del proyecto sostienen que apunta a garantizar el derecho a decidir sobre el final de la vida en situaciones de sufrimiento irreversible.
 
País01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Diversas organizaciones de la sociedad civil y referentes de distintos ámbitos lanzaron la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, con el objetivo de promover el debate público y legislativo sobre una futura normativa que regule esta práctica en el país.

Los impulsores de la iniciativa señalan que, en determinados casos de padecimiento incurable y sufrimiento persistente, las personas deberían tener la posibilidad de decidir de manera libre, informada y acompañada sobre el final de su vida. Según expresaron en una carta pública, el planteo se basa en principios de autonomía, dignidad y libertad individual.

En el documento también remarcan que la eutanasia no debe ser entendida como un reemplazo de los cuidados paliativos, sino como una alternativa para situaciones extremas en las que el sufrimiento no puede ser aliviado de manera suficiente. Además, proponen que una eventual ley contemple mecanismos de control, garantías para evitar abusos y el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud.

Los promotores consideran que Argentina ya atravesó debates complejos vinculados a derechos individuales y sostienen que el Congreso debería abrir una discusión plural, informada y basada en evidencia científica. En ese marco, convocaron a la ciudadanía a adherir mediante una firma pública de apoyo a la iniciativa.

La campaña cuenta con el respaldo de numerosas personalidades de la ciencia, la medicina, el derecho, la cultura y la política, quienes expresaron su acompañamiento al tratamiento de una legislación específica sobre eutanasia en el país.

Te puede interesar
we4bwb

Riesgo país cae a 496 puntos con bonos en alza

Felipe Aguilera
País02/09/2026
El indicador de JP Morgan volvió a perforar los 500 puntos mientras los bonos argentinos operaban con mejoras. El mercado también siguió las señales surgidas de la reunión entre Luis Caputo y Scott Bessent.
Lo más visto
Boletín de noticias