La construcción con impresión 3D de hormigón ya es una realidad en Argentina. Se trata de una tecnología que permite levantar la estructura principal de una vivienda en apenas 48 horas y reducir hasta un 30% los costos en comparación con los métodos tradicionales.

La innovación llegó de la mano de la empresa Grondplek, que incorporó la primera impresora 3D de hormigón de la región para desarrollar proyectos residenciales, estaciones modulares e infraestructura corporativa. Además, la firma distribuye esta tecnología en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según estimaciones de la compañía, el sistema puede mejorar en aproximadamente un 35% los tiempos de ejecución de las obras. Mateo Salvatto, fundador de la startup especializada en impresión 3D de hormigón, señaló que una vivienda de 120 metros cuadrados puede tener su obra gris finalizada en solo dos días.

El proceso de construcción se realiza mediante una impresora de grandes dimensiones, de aproximadamente 11 metros de ancho por 11 de largo y 7 metros de altura. La máquina trabaja con una mezcla de cemento y aditivos especiales, que es bombeada hasta un cabezal impresor encargado de construir la estructura capa por capa.

Entre las ventajas destacadas se encuentran la reducción del desperdicio de materiales y la posibilidad de construir viviendas antisísmicas con doble pared y cámara de aire para mejorar el aislamiento.

No obstante, la tecnología no reemplaza completamente los métodos tradicionales. La impresora realiza únicamente la obra gris, incluyendo paredes, estructuras, escaleras y otros elementos fijos.

Las instalaciones eléctricas, sanitarias, revestimientos, pintura, aberturas y terminaciones continúan requiriendo mano de obra convencional.

A nivel internacional, esta modalidad ya fue utilizada en proyectos de gran escala. Durante 2025 se inauguró en Texas un local comercial construido con impresión 3D, mientras que en Japón se levantó una estación ferroviaria en apenas seis horas. También avanzan desarrollos urbanísticos completos realizados con esta tecnología en distintas regiones de Estados Unidos.