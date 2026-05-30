Las facturas de gas y electricidad volverán a registrar incrementos a partir de junio, luego de que el Gobierno nacional aprobara los nuevos cuadros tarifarios elaborados por los entes reguladores.

Según confirmaron fuentes oficiales, el servicio de gas natural tendrá una suba promedio del 2,81%, mientras que la electricidad aumentará un 1,5%. De esta manera, el ajuste del gas se ubicará por encima de la inflación estimada para mayo, mientras que el incremento en la energía eléctrica quedará por debajo de ese nivel.

Desde el Ejecutivo señalaron que se decidió moderar el ritmo de reducción de subsidios para ambos servicios con el objetivo de amortiguar el impacto de los aumentos sobre los usuarios y evitar una mayor presión sobre los índices inflacionarios.

Por otro lado, el impacto final en las boletas de electricidad podría variar según cada provincia, ya que también intervienen los cuadros tarifarios y cargos definidos por los organismos reguladores locales.

En este contexto, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que durante el primer trimestre del año los subsidios energéticos representaron el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total de las transferencias realizadas por el Estado nacional, el 75% estuvo destinado al sector eléctrico y el 22% al gas natural.