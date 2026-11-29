Tres accidentes de tránsito registrados el sábado por la tarde en Venado Tuerto dejaron como saldo tres personas hospitalizadas.

Foto: Redes sociales

El primero ocurrió a las 17:45 en calle Güemes, entre 24 y Mirley M. Avalis. Un Renault Clío bordó, conducido por un hombre de 36 años y con un niño de 4 años como acompañante, perdió el control y volcó en un cunetón. El Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) atendió al menor, mientras que los bomberos inmovilizaron al conductor. Ambos fueron trasladados al hospital local. Los bomberos también aseguraron el vehículo y la zona, con apoyo de tránsito y policía.

A las 18:57, en la intersección de Lavalle y Goumond, se produjo una colisión entre un Renault Fluence negro y una motocicleta Corven Energy 110 cc blanca. La conductora del auto, una mujer de 40 años, iba acompañada por dos menores de 11 y 5 años. La motociclista, una mujer de 27 años, sufrió una herida lacerante en una pierna. Recibió atención en el lugar por parte de bomberos y luego fue trasladada por el SIES. Inspectores de tránsito intervinieron en el lugar.

El tercer accidente sucedió a las 19:08 en la esquina de Pavón y Brett. Un Renault Clío bordó, manejado por una mujer de 36 años, chocó con una motocicleta Honda Wave 110 cc blanca y negra. El conductor de la moto, un hombre de 30 años, fue atendido por el equipo médico del SIES, que le realizó curas y lo trasladó al hospital. Bomberos, policía y personal de tránsito trabajaron en el sitio.

Las causas de los siniestros no fueron informadas y las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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