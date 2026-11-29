Venado Tuerto celebró el sábado 28 de noviembre la edición 2026 de La Noche de los Museos, un evento cultural que permitió a vecinos y visitantes recorrer gratuitamente 34 espacios distribuidos en circuitos temáticos. La actividad se desarrolló entre las 20 y las 00 horas, con la organización del Gobierno de Venado Tuerto a través de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural.

Foto: Redes sociales

El servicio gratuito del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) facilitó la movilidad entre los distintos puntos de la ciudad, lo que permitió a los asistentes armar sus propios recorridos sin necesidad de inscripción previa.

Los espacios abiertos incluyeron sitios de patrimonio e historia local como el Archivo Histórico, la Casa Museo Cayetano Silva, el Centro de Veteranos de Guerra, el Museo Regional Malvinas, el Concejo Municipal, el Cementerio Municipal, Radio Club Venado Tuerto y la Asociación Española de Socorros Mutuos.

En el circuito de artes visuales y vanguardias participaron el Museo Internacional de Arte (MIA), el Museo de Arte Audiovisual Santafesino (MAAS), la Galería Picasso, Heité Espacio Cultural, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo D3 y el Espacio Runciman.

El segmento dedicado a letras, formación y comunidad incluyó la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, la Biblioteca Popular Florentino Ameghino, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, el Instituto Superior Nº 7, la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 602, la Liga de Madres de Familia, Rotary Club y el Centro Numismático Venado Tuerto.

En cuanto a arquitectura emblemática y espacios de fe, abrieron la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción, el Obispado de la Diócesis, el Templo Masón, el Polo Club y OSSA Molino Venado Tuerto.

Finalmente, en espectáculos y espacios urbanos participaron la Casa del Bicentenario, el Centro Cultural Municipal, la Escuela Municipal de Teatro Musical, Daub House, Il Giardino Café Bistró, la Sociedad de Bomberos Voluntarios y exhibiciones de vehículos antiguos organizadas por el Automóvil Club y Motos Antiguas en la explanada del ferrocarril.

Algunos espacios ofrecieron actividades especiales en días específicos. Por ejemplo, el viernes 27 se realizó la Expo 602 en la E.E.T.P. Nº 602, y la Biblioteca Popular Florentino Ameghino desarrolló un programa especial. La Asociación Española de Socorros Mutuos presentó "Equipos: El precio de no estar solos" y la Iglesia Catedral celebró sus 125 años con una exposición y visitas guiadas.

El sábado 28 el Museo Internacional de Arte abrió además en horario matutino la "Sala de Artistas de Venado" y la Casa del Bicentenario ofreció un seminario de nutrición deportiva antes de sumarse al circuito nocturno. Varias salas, entre ellas el Teatro Ideal y la Escuela Municipal de Teatro Musical, concentraron funciones escénicas y de danza durante la noche.

Esta edición de La Noche de los Museos reafirmó su impacto cultural en Venado Tuerto, promoviendo el acceso a la historia, el arte y la comunidad a través de una amplia oferta gratuita y accesible para toda la población.

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