El domingo 29 de noviembre, Venado Tuerto inició la jornada con una temperatura de 18,3 °C a las 7 de la mañana, acompañada de neblina y cielo parcialmente nublado. La humedad relativa alcanzó el 82 %, con una presión atmosférica de 1000,8 hPa y vientos leves del norte a 4 km/h.

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Para el resto del día, el pronóstico indica un aumento gradual de la temperatura, que llegará a un máximo de 34 °C durante la tarde. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 29 °C, con vientos del sector norte que oscilarán entre 13 y 22 km/h. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria.

Durante la tarde, la temperatura máxima se mantendrá en 34 °C, con intervalos de sol y nubes. Por la noche, el termómetro descenderá a 28 °C y el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, manteniendo velocidades similares sin ráfagas. La probabilidad de lluvias se mantendrá nula durante toda la jornada.

Este escenario climático se enmarca en una semana con temperaturas elevadas en la región, sin indicios de cambios significativos en los próximos días.

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