El sábado 28 de noviembre, en Venado Tuerto, María Toranzo compartió detalles de su emprendimiento Solo Basic, que nació como una respuesta creativa tras el cierre de su comercio de indumentaria femenina debido a la pandemia.

Foto: Redes sociales

Después de 15 años al frente de su negocio, Toranzo decidió hace dos años dedicarse a la costura para mantener activa su mente y explorar nuevas habilidades. Sin experiencia previa ni maquinaria heredada, comenzó confeccionando prendas para ella y su familia, financiando sus primeras clases y la compra de una máquina de coser familiar mientras trabajaba en relación de dependencia.

La difusión de sus productos en redes sociales generó interés rápidamente, y tras un año de trabajo constante, la costura se convirtió en su actividad principal. La emprendedora destacó que el crecimiento del proyecto fue posible gracias a un compromiso sostenido y a la participación en ferias comunitarias durante un año.

Con el apoyo de su familia, que colabora en la logística y la gestión de redes sociales, Toranzo pudo incorporar una máquina industrial para ampliar su producción.

Solo Basic se especializa en textiles para el hogar con diseños neutros, funcionales y accesibles. Su catálogo incluye mantelería, almohadones, repasadores, cestos organizadores, cortinas de baño, scrunchies, mantas y cobertores de sillón, además de productos temáticos para las fiestas.

El proyecto se distingue por ofrecer confecciones a medida y atención personalizada, coordinando colores y estilos directamente con cada cliente. Para facilitar el contacto, María recibe a sus clientes en su taller y showroom domiciliario con cita previa, adaptándose a sus horarios.

En los próximos días, Solo Basic estará presente en los puestos de las Fiestas Patronales que se realizarán el 7 y 8 de diciembre en la Plaza San Martín, y participará en otras actividades de cierre de año en la ciudad, con el acompañamiento del área de Emprendedurismo municipal.

Quienes deseen conocer más sobre el emprendimiento pueden seguir su cuenta de Instagram @solo.basic.

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