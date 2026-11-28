El sábado 28 de noviembre, un adolescente que había asesinado a su madre en Villa Gobernador Gálvez fue localizado en la localidad de Alvear luego de haberse escapado de la custodia de su padre.

Foto: Redes sociales

La familia de la víctima denunció que no se están respetando las restricciones impuestas al joven y expresó preocupación por su actitud desafiante. Según indicaron, la fuga ocurrió mientras estaba bajo la tutela de su padre, situación que generó alarma en el entorno familiar.

El hallazgo del adolescente fue fortuito, sin que se haya informado sobre un operativo policial específico para su búsqueda. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que permitieron la fuga y evaluando las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

La causa judicial sigue en curso, y se aguarda que el sistema de justicia tome las decisiones correspondientes respecto a la situación del joven y las medidas de protección para la familia afectada.

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