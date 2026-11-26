La Cámara Federal de Casación Penal anuló el cómputo de pena dictado contra Atanacio Pérez Osuna, ex intendente de Río Turbio, y ordenó que se realice un nuevo pronunciamiento judicial. La decisión fue adoptada el jueves 26 de noviembre por la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci.

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La anulación se produjo a raíz de un recurso de casación presentado por la defensa particular de Pérez Osuna. En los fundamentos, la jueza Ledesma señaló que durante el trámite judicial se registró una irregularidad que afectó el derecho de defensa, ya que se impidió a la asistencia letrada controvertir el contenido del escrito presentado por el fiscal antes de que el tribunal resolviera.

Pérez Osuna había sido condenado en octubre de 2019 a cuatro años de prisión por el delito de peculado, conforme al artículo 261, primer párrafo, del Código Penal. La condena se dictó en el marco de una causa que investigó la obra denominada "Readecuación de la Avenida YCF" en Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

Con esta resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el cómputo de la pena, atendiendo a las observaciones realizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

El caso forma parte de una serie de procesos judiciales relacionados con funcionarios públicos y obras públicas en distintas provincias, que continúan en revisión por los tribunales federales.

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