La Justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre de 62 años investigado por el homicidio de Elvio Geisser, ocurrido en Villa Guillermina el viernes pasado.

La medida fue solicitada por el fiscal Juan Carlos Koguc y dictada por la jueza Natalia Palud durante una audiencia en los tribunales de Las Toscas.

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El imputado, identificado por las iniciales LHP, está acusado de haber cometido el crimen con un arma de fuego en la vía pública, en la cuadra de calle Rosario entre Bernardino Rivadavia y San Martín, donde tanto la víctima como el acusado residían y tenían sus comercios.

Además del homicidio agravado por el uso de arma, se le atribuyen tenencia y portación ilegítima de armas de guerra y de uso civil condicional.

El fiscal Koguc explicó que, a pesar de que la defensa ofreció alternativas a la prisión preventiva, incluyendo garantías patrimoniales, la jueza consideró que la gravedad del caso y los riesgos procesales justificaban la medida cautelar de máxima.

Según la magistrada, la acusación está respaldada por un grado de probabilidad suficiente para esta etapa de la investigación y la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo.

El caso sigue en investigación mientras el imputado permanece detenido a la espera de la continuación del proceso judicial.

Fuente: parte de prensa oficial. Imagen ilustrativa.

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