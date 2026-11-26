Un hombre de 43 años fue condenado a 13 años de prisión efectiva por el homicidio de Daniel Ismael Stéfano, ocurrido en Rafaela el 24 de agosto de 2025. Además, se le impuso una pena por portar un arma de fuego sin la debida autorización legal.

La sentencia fue dictada este jueves 26 de noviembre por el juez Javier Bottero en los tribunales de Rafaela, tras un juicio abreviado. El condenado fue identificado como Cristian Sebastián Vilche, quien además fue declarado reincidente.

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El fiscal Martín Castellano, a cargo de la investigación, explicó que el hecho se produjo minutos antes de las 15 en la vía pública del barrio Güemes. Según detalló, Vilche llegó en motocicleta hasta la calle Gálvez al 1700, donde se encontraba la víctima. Dejó estacionado el vehículo y se acercó caminando hacia Stéfano.

Con una pistola calibre 9 milímetros, Vilche efectuó varios disparos con la intención de matar, según indicó el fiscal. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de la víctima, provocando una herida mortal que causó su fallecimiento en el lugar.

Castellano agregó que Vilche portaba el arma sin autorización legal y en condiciones de uso inmediato. En el juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la portación ilegítima del arma, agravada por antecedentes penales.

La defensa aceptó las calificaciones penales y la pena impuesta, así como la modalidad abreviada del proceso. Por su parte, la madre de la víctima manifestó su conformidad con la resolución judicial.

Fuente: parte de prensa oficial.

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