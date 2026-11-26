Detienen a dos sospechosos por robo en la Cooperativa de Obras Sanitarias
Dos personas fueron detenidas este jueves 26 de noviembre en Venado Tuerto tras una investigación por el robo ocurrido el 5 de octubre en la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS).
Foto: Redes sociales
El hecho se produjo en horas de la tarde-noche en el predio rural de la cooperativa, donde los delincuentes ingresaron a dos contenedores usados como oficina y depósito. Allí sustrajeron un equipo de aire acondicionado, mobiliario, una bacha de baño, paneles de ventanas, puertas de aluminio y varios metros de cable.
La pesquisa estuvo a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, su equipo y personal de las Comisarías Segunda, Decimocuarta y de la Policía de Investigaciones (PDI).
Durante la investigación se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado y a los sospechosos, uno de los cuales habría trabajado anteriormente como sereno en la cooperativa.
Los allanamientos realizados permitieron la detención de ambos implicados y la recuperación total de los bienes robados. Los detenidos quedaron a disposición del MPA mientras continúa la investigación penal.
El fiscal Raposo destacó el compromiso del personal policial y de su equipo en la investigación, señalando que estos resultados son producto de un trabajo constante en la lucha contra los delitos contra la propiedad.
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