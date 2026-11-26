El Gobierno de Santa Fe extendió hasta el 14 de diciembre la inscripción para participar en el sorteo de 14 viviendas que se construyen en el barrio La Orilla, en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.

Las obras de estas unidades habitacionales alcanzan un 85% de avance, según informó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El complejo incluye 13 viviendas tradicionales y una adaptada para personas con discapacidad, cada una con 62 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño, cochera y lavadero.

Leé también: Abren inscripciones para 100 lotes del programa Nuestro Terreno 6

Además de las casas, se están ejecutando trabajos de pintura interior y exterior, junto con obras urbanas como la apertura del pasaje Juana Azurduy, instalación de red eléctrica, agua potable, alumbrado público, desagües pluviales, cordón cuneta y veredas.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que la extensión del plazo responde a un bajo volumen de inscripciones. Detalló que quienes se anotaron antes del 14 de diciembre de 2025 deben renovar sus datos en el portal oficial para mantener su participación.

El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó la importancia de la obra para la ciudad y convocó a las familias que cumplan con los requisitos a inscribirse y actualizar sus datos para acceder al sorteo.

La inversión provincial destinada a este proyecto y las obras de infraestructura vial y urbanización supera los 1.200 millones de pesos.

Para participar, los interesados deben conformar un grupo familiar, acreditar residencia o actividad laboral en Esperanza por al menos dos años, demostrar ingresos económicos y no ser titulares de ningún inmueble.

Quienes requieran información técnica o administrativa pueden comunicarse al correo [email protected].

El presidente de la delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, Renato Franzoni, valoró que la obra pública provincial permitió mantener la actividad y el empleo en un contexto nacional adverso.

Por otro lado, la gestión provincial también avanza en obras para mitigar riesgos hídricos en Esperanza, con proyectos que incluyen el reemplazo de alcantarillas, la construcción de defensas perimetrales y una estación de bombeo, ante la posibilidad de lluvias extremas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas